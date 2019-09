München / Radevormwald (ots) - Flache Hierarchien, viel Eigenverantwortung und eine gute Arbeitsatmosphäre: Die Arbeit in einem Familienunternehmen bietet viele Pluspunkte. Am 29. November 2019 haben Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, Berufseinsteiger und -erfahrene auf dem "Karrieretag Familienunternehmen" Gelegenheit, sich über individuelle Karriereperspektiven und konkrete Jobangebote zu informieren und sich gleich zu bewerben.



Gastgeber des "Karrieretags Familienunternehmen" ist der Gebäudetechnikspezialist Gira. Auf dem neuen Campus in Radevormwald bei Wuppertal werden sich über 50 große Familienunternehmen aus ganz Deutschland präsentieren, darunter auch Hilti, Jägermeister und die Vaillant Group.



Bewerbungsschluss ist am 14. Oktober 2019. Weitere Informationen und direkte Bewerbung unter www.karrieretag-familienunternehmen.de Der "Karrieretag Familienunternehmen" wurde von führenden Familienunternehmern Deutschlands, dem Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen ins Leben gerufen.



