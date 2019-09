Köln (ots) - Mit 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 17,6 Prozent bei den 14-49-Jährigen legte die erste von elf neuen Folgen der 6. Staffel von "Die Höhle der Löwen" am gestrigen Dienstag (04.09.2019) einen sehr guten Start hin. Bis zu 3,15 Mio. Zuschauern bzw. insgesamt 2,60 Mio. Zuschauern ab 3 Jahren ließen sich die Auftaktfolge nicht entgehen. Bei den weiblichen, jungen Zuschauern blieb "Die Höhle der Löwen" auf Erfolgskurs - löwenstarke 19,5 Prozent der 14- bis 29-Jährigen verfolgten die Verhandlungen zwischen Gründern und den Investoren Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams, Dr. Georg Kofler und Neu-"Löwe" Nils Glagau.



Auch "Prominent!" im Anschluss überzeugte die Zuschauer: Das Promi-Magazin, das exklusive Einblicke hinter die Kulissen von "Die Höhle der Löwen" gewährte, erreichte sehr gute 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen bzw. 11,4 bei den 14-49-Jährigen.



Insgesamt lag der Tagesmarktanteil von VOX bei 8,5 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern.



Wer "Die Höhle der Löwen" bei VOX verpasst hat, kann die Sendung noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de abrufen oder am Freitag (06.09.) um 20:15 Uhr bei n-tv sehen. Am nächsten Dienstag (10.09. um 20:15 Uhr bei VOX) öffnet sich die "Höhle der Löwen" dann erneut für wagemutige Start-up-Unternehmer: In Folge 2 will unter anderem die Gründerin des pflegenden Antitranspirants "Soummé" die "Löwen" begeistern. Außerdem möchten Julian Reitz und Stefan Zender, die Gründer von "rezemo", den Markt der Kaffeekapseln revolutionieren.



Quelle: AGF/GfK/DAP video SCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 04.09.2019



