+ EMIs für den Dienstleistungssektor aus europäischen Volkswirtschaften ++ Bank of Canada trifft am Nachmittag Zinsentscheid ++ Einige Zentralbanker halten Reden + EMIs aus der Eurozone (August) | Spanien (9:15 Uhr) | Italien (9:45 Uhr) | Frankreich (9:50 Uhr) Deutschland (9:55 Uhr) | Eurozone (10:00 Uhr): Bei den EMIs für den Dienstleistungssektor aus Spanien und Italien liegen keine vorläufigen Messwerte vor. In beiden Fällen wird jedoch keine große Veränderung zum Vormonat erwartet. Darüber hinaus erhalten Anleger die endgültigen ...

