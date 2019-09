BERLIN (Dow Jones)--Vor der ersten SPD-Regionalkonferenz zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden hat Juso-Chef Kevin Kühnert für das Kandidaten-Duo von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken geworben. Er habe eine starke persönliche Sympathie für die beiden, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Beide stünden in ihren Themenbereichen "sehr klar für einen glaubhaften Kurs".

Walter-Borjans hatte als früherer Finanzminister von Nordrhein-Westfalen Steuer-CDs mit Daten von Steuerbetrügern unter anderem aus der Schweiz angekauft. Der SPD-Politiker habe für mehr als 7 Milliarden Euro an Steuernachzahlungen gesorgt, die Deutschland sonst entgangen wären, sagte Kühnert. "Das ist für mich par excellence, was ich von einer sozialdemokratischen Politik erwarte."

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken habe sich als Digitalpolitikerin deutlich für die Freiheit im Netz eingesetzt, sagte der Juso-Chef. Sie habe sich zusammen mit vielen jungen Menschen Anfang des Jahres gegen die EU-Urheberrechtsreform Artikel 13 samt Uploadfiltern gewandt, "während viele andere gewackelt haben und sich da auch von Lobbyinteressen haben beeinflussen lassen".

Kühnert ergänzte, dass es bei der Wahl der neuen Parteivorsitzenden um steuer- und verteilungspolitische Fragen sowie um die Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik gehe. Wichtig sei gleichzeitig "eine große persönliche Glaubwürdigkeit" der Kandidaten. Dies könnten neben Walter-Borjans und Esken auch mehrere Duos sein, zeigte sich der Jungsozialist überzeugt.

Die Bewerber um den Parteivorsitz müssen sich auf 23 Regionalkonferenzen in ganz Deutschland vorstellen. Los geht es am heutigen Mittwochabend in Saarbrücken um 18.00 Uhr. Am 12. Oktober diskutieren die SPD-Mitglieder im Münchner Stadtteil Trudering, wer die Partei künftig führen soll. Jede Konferenz dauert höchstens zwei Stunden. Die Regeln schreiben vor, dass die Kandidaten-Duos oder Einzelbewerber nur fünf Minuten für das Eröffnungswort haben.

