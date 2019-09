Steinhoff (ISIN: NL0011375019)' s Führungsteam muss heute im Parlament von Südafrika über den Stand der aktuellen Maßnahmen Rechenschaft ablegen: "The Company has been invited to attend the South African Parliament today in order to present an update on progress made by the Company since March 2019." Man will/muss über die geänderten, jetzt betrugssichereren, Führungsstrukturen,

durchgeführte Ermittlungen und deren Ergebnisse,

Rechtsstreitigkeiten,

Diskussionen mit Aufsichtsbehörden und staatlichen Ermittlungsbehörden (weltweit),

operative Entwicklung der Gruppe

und die wichtigsten aktuellen Aufgaben für die Unternehmensführung

referieren. Interessant wird sein, wie generell die Verantwortlichen empfangen und behandelt werden. Man sollte nicht vergessen, dass gerade südafrikanische Investoren und staatliche Fonds viel Geld in Steinhoff International Holdings NV investiert und versenkt haben. Erinnert sei daran, dass bereits am ...

