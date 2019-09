4.9.: Carola Bendl-Tschiedel läutet die Opening Bell für Mittwoch. Im Team mit Sandra Urach, Karin Freitag, Elisabeth Niedereder und Maria Hinnerth holte sie Team-Bronze für Österreich bei der 50km-WM in Brasov (ROM) http://brasov50km.com (Foto im Rahmen der des Wemove-Geburtstags http://www.wemove.at ) 3.9.: Christoph Boschan läutet die Opening Bell für Dienstag. Heute vor drei Jahren hatte der Deutsche seinen Dienstantritt als CEO der Wiener Börse. Herzliche Gratulation zum Jubiläum und ... well done http://www.wienerborse.at 2.9.: Lukas Scherzenlehner läutet die Opening Bell für Montag. Über die HV seiner Cleen Energy berichten wir heute und morgen im Börsenbrief gabb http://www.boerse-social.com/gabb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...