Gestern zeitweise bei 1.550 $ aber die Prognosen für den langfristigen Goldpreis erhöhen sich schrittweise. Die ersten Banken liegen bereits bei 1.600 $, die ersten mutigen Banken sehen bereits Kurse von 1.700 $ die Unze. Das wird nicht reichen. Der absolute Spitzenpreis war bislang 1.920 $. Genau dieser Preis ist zur Zeit in verschiedenen Algorithmen eingebaut, was sich mathematisch rechnet. Stocken Sie Ihre Goldpositionen schrittweise auf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info