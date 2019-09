Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat die von der EZB in Aussicht gestellte weitere Lockerung der Geldpolitik hart kritisiert. "Das mag die Refinanzierung für Staaten billiger machen, wird aber gravierende Nebenwirkungen haben", sagte Sewing auf der Handelsblatt-Veranstaltung "Bankengipfel" in Frankfurt. "Gesamtwirtschaftlich wird eine weitere Zinssenkung auf dem aktuellen Niveau verpuffen".

Nicht nur glaubten lediglich die wenigsten Ökonomen, dass billiges Geld auf diesem Niveau noch irgendetwas bewirken könnte, so Sewing. Auch die Mittelständler würden keinen Euro mehr investieren, nur weil ein Kredit noch mal zehn Basispunkte billiger werde.

Er beklagte zudem die Umverteilungseffekte der Niedrigzinsen. Sie würden jene begünstigen, die verschuldet oder in Vermögenswerte investiert sind. "Wer Zugang zum billigen Geld hat, gehört potenziell zu den Gewinnern." Das habe die Mehrheit der Bevölkerung nicht.

Die so entstehende Spaltung der Gesellschaft lasse sich auch nicht mit einer Vermögenssteuer reparieren. "Ein Fehler - das ist schon in der Mathematik so - lässt sich nicht durch den anderen kompensieren."

