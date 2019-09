Hamburg (ots) -



- Erster Fake President Schadensfall durch künstliche Intelligenz

mit Stimmimitations-Software

- Tochterunternehmen im Ausland besonders gefährdet

- Fake President Schadensfälle auf gleichbleibend hohem Niveau,

Schadenssummen steigen seit Jahren

- Laut FBI allein 2018 von über 20.000 Fälle mit weltweiten

Schäden in Höhe von insgesamt 1,2 Milliarden (Mrd.) US-Dollar

(USD)

- Weitere Varianten der Betrugsmasche: Fake IT Security

Mitarbeiter, Geschenkkarten, Besteller- und Zahlungsbetrug Der falsche Chef wird künstlich intelligent: Erstmals kam bei der sogenannten "Fake President" Betrugsmasche, auch als "CEO Fraud", "Chef-Betrug" oder "Chefmasche" bekannt, eine Stimmimitations-Software zum Einsatz. Diese Software basiert auf "Machine Learning": Mithilfe eines selbstlernenden Algorithmus' kann sie innerhalb von einigen Minuten die Stimme eines Menschen erlernen und anschließend nachahmen - inklusive der individuellen Sprachmelodie oder dem landestypischen Akzent. Damit hat die bisher meist allein auf E-Mails basierende Betrugsmasche eine neue Variante. Trotz des relativ hohen Bekanntheitsgrads der Betrugsmasche bewegen sich die Fallzahlen seit Jahren auf relativ gleichbleibend hohem Niveau. Die Schadenssummen haben in den letzten Jahren allerdings deutlich zugenommen.



"Der falsche Johannes": Wenn der falsche Chef die richtige Stimme hat



"Die Täter gehen immer gewiefter vor. Mit der erstmaligen Nutzung von künstlicher Intelligenz bei der Fake President Betrugsmasche erreichen wir eine neue Evolutionsstufe", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Das ist aber erst der Anfang: Software zur Stimm- oder Handschriftenimitation oder auch Deepfake-Videos eröffnen Betrügern in Zukunft noch viele neue Möglichkeiten. In einem oder zwei Jahren gibt es vielleicht den ersten Fake President Fall, bei dem die Zahlungsanweisung per Deepfake-Video per Whatsapp kam."



Inzwischen sind viele dieser Anwendungen bereits relativ weit entwickelt, dass sie insbesondere am Telefon vom "Original" nur schwer zu unterscheiden sind. So auch beim Anruf des vermeintlichen deutschen CEO eines Energieunternehmens beim Chef der britischen Niederlassung.



"Bei uns heißt dieser Schadensfall 'Der falsche Johannes': Der falsche Chef hat die richtige Stimme", sagt Rüdiger Kirsch, Betrugsexperte bei Euler Hermes. "Konkret gab der CEO bei diesem Fall der dem Chef des britischen Tochterunternehmens nicht nur per E-Mails, sondern vorab auch telefonisch Zahlungsanweisungen. Dieser hat sich zwar etwas gewundert, da er jedoch die Stimme eindeutig erkannte, hat er den Auftrag trotzdem durchgeführt. Er hat 220.000 Euro (EUR) auf ein Konto in Ungarn überwiesen. Das gesamte Geld war weg."



Die Begründung des falschen Chefs: Er habe den Transaktionszeitraum der Bank am Freitagnachmittag verpasst. Die Überweisung hätte vor 16 Uhr getätigt werden müssen, damit die Zahlung noch vor dem Wochenende erfolgen kann. Durch die Zeitverschiebung sei die Überweisung deshalb nur noch durch die britische Tochter möglich - denn in Großbritannien war es erst 15 Uhr.



Stimmimitations-Software aktuell nur auf Englisch: ausländische Niederlassungen gefährdet



"Es ist kein Zufall, dass es ausgerechnet eine britische Tochter des Unternehmens war, die Ziel des Betrugs wurde", sagt Kirsch. "Die Zeitverschiebung ist dafür zwar nicht ausschlaggebend, sondern vielmehr die Tatsache, dass die vermutlich verwendete Stimmimitations-Software aktuell nur Englisch kann. Unternehmen sollten daher ihre ausländischen Niederlassungen besonders sensibilisieren, dass die Betrüger ihre Masche weiterentwickelt haben."



Der britische Chef war grundsätzlich mit dem Fake-President-Betrug vertraut, das Unternehmen hatte seine Auslandstöchter alle davor gewarnt. Durch die eindeutige Zuordnung der Stimme schrillten die Alarmglocken allerdings nicht laut genug. Misstrauisch wurde er erst, als die versprochene unternehmensinterne Zahlung auf sich warten ließ - und er eine weitere Zahlung veranlassen sollte.



Gier provoziert Fehler: Zweite Überweisung wird vereitelt



"Der Täter wurde nach seinem ersten Erfolg gierig und witterte das große Geld", sagt Kirsch. "Dabei wurde er auch schlampiger und machte einige Fehler: Sein zweiter Anruf kam von einer österreichischen statt einer deutschen Nummer."



Auch die Begründung war widersprüchlich: Der ungarische Lieferant bestehe darauf, dass die Zahlung vom gleichen Konto käme, begründete der falsche Chef die zweite Zahlung. Das Empfängerkonto war allerdings ein gänzlich anderes als beim ersten Mal. Erst da wurde der Brite stutzig und rief den echten CEO an: "Kurios war dann, dass der falsche Johannes anrief, während er mit dem echten am Telefon war", sagt Kirsch.



Die neue Variante kombiniert die bisherige E-Mail Kommunikation mit Telefonanrufen. Die Anrufe dienten insbesondere zur Vertrauensbildung und waren maßgeblicher Erfolgsfaktor. Die Zahlungsanweisungen mit den mehrstelligen Kontodaten kamen - wie in der allgemeinen Geschäftspraxis - per E-Mail. Gut für die britische Tochter, denn die Telefonate des falschen Chefs wurden nicht aufgezeichnet. Durch die E-Mails mit den Zahlungsanweisungen und Kontodaten war der Tathergang und Schaden jedoch eindeutig nachweisbar."



Fallzahlen weiterhin auf hohem Niveau - Schadenssummen steigen weiter



Seit 2014 tritt die Fake President Betrugsmasche in Deutschland vermehrt auf und nahm in den folgenden Jahren stark zu. Der im April 2019 vom Federal Bureau of Investigation (FBI) veröffentlichte Internet Crime Report geht 2018 von über 20.000 Fake-President-Opfern aus. Laut der Studie haben die Täter haben mit der Betrugsmasche im vergangenen Jahr weltweit insgesamt 1,2 Milliarden (Mrd.) US-Dollar (USD) erbeutet - das ist der größte finanzielle Posten in der Rubrik Schäden durch Internet-Kriminalität. Zwischen 2013 und 2018 haben sich die bekannten weltweiten Schäden durch Fake President auf insgesamt 12,5 Mrd. USD summiert - und die Dunkelziffer ist weiterhin hoch.



Euler Hermes: 65 Fälle mit einem Schadenvolumen von insgesamt mehr als 165 Mio. EUR



"Trotz gestiegenem Bewusstsein, dass es solche Betrugsmaschen gibt, sehen wir bisher ebenfalls keinen wirklichen Rückgang der Fallzahlen - und die Schadenshöhen steigen weiterhin an", sagt Kirsch. "In den letzten vier Jahren haben wir allein bei Euler Hermes etwa 65 Fälle mit einem gemeldeten Schadenvolumen von mehr als 165 Millionen (Mio.) EUR verzeichnet. Anfangs waren es noch Einzelfälle, inzwischen sind es durchschnittlich etwa 20 Fälle pro Jahr."



Alle Branchen und Unternehmensgrößen betroffen, Schadenshöhe variiert



Die Schadenshöhe der Opfer variiert dabei zwischen rund 150.000 EUR und 50 Millionen - mit Tendenz nach oben. In Sicherheit fühlen kann sich dabei keine Branche:



"Bei den betroffenen Unternehmen waren praktisch alle Branchen und Unternehmensgrößen vertreten, zunehmend auch kleine und mittelständische Unternehmen - überdurchschnittlich oft Unternehmen mit Tochtergesellschaften im Ausland", sagt Kirsch. "Kommt es zu einer Überweisung ist Zeit Geld: Die ersten 36 bis maximal 72 Stunden sind entscheidend, ob vielleicht noch ein Teil des Geldes durch schnelles Handeln und einen guten Draht zur Hausbank zurückgeholt werden kann."



Weniger als 1 Mio. EUR konnten bei den 65 Fällen durch schnelles Handeln und den Rückruf der Überweisungen über die Hausbank wieder beschafft werden. In den meisten Fällen war das Geld weg. Die Spur verlor sich auf Konten in China, Hongkong, Afrika, Russland, Israel oder Osteuropa. Auch Ermittlungserfolge sind selten und Täter konnten bisher nur in wenigen Einzelfällen gefasst werden.



Neue Varianten: Von Stimmimitation über Fake IT bis zu Besteller- und Zahlungsbetrug



"Die Täter werden immer professioneller", sagt Kirsch. "Laufend entwickeln sie ihre Methoden weiter. Erst kamen Zahlungs- und Bestellerbetrug, Fake IT Mitarbeiter und schließlich Geschenkkarten. Dass sie jetzt auf künstliche Intelligenz zurückgreifen ist nur logisch. Das werden wir in Zukunft sicher häufig sehen. Wenn sie gut gemacht sind, ist das ein enormes Risiko und es könnte Fallzahlen und Schadenssummen nach oben treiben."



Evolutionsstufen Fake President Betrug



Frühstadium: E-Mail



E-Mail mit z.T. Schreib- und/oder Grammatikfehler, schlecht getarnter Absender, abweichende E-Mail Adresse: Max Mustermann [max@12345.com]



Evolutionsstufe 1: Social Engineering



Korrekte Rechtschreibung, gut getarnte Absender mit z.B. fehlende Buchstaben, Buchstaben- oder Zahlendrehern: Max Mustermann [max.mustermann@musterman.com]



Social Engineering - durch Wertschätzung des Mitarbeiters/in und insbesondere durch hohen Druck des falschen externen Anwalts, z.T. müssen die Mitarbeiter alle 1-2 Stunden ihre Vertraulichkeitsvereinbarung erneuern



Evolutionsstufe 2: Gehacktes Intranet



Korrekte, gehackte/gedoppelte Absenderadresse: Max Mustermann [max.mustermann@mustermann.com]



Betrüger hacken sich ins Intranet und verweilen dort für einige Tage, spionieren Zuständigkeiten und Gepflogenheiten aus wie z.B. Umgangston, E-Mail Stil (Du/Sie, förmlich/informell), Ansprechpartner



Social Engineering durch Interna verbessert - Wissen um interne Informationen schafft Vertrauen



Evolutionsstufe 3: Telefonanruf



Gezieltes Social Engineering: Betrüger ruft eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung an, um ihr zum 10-jährigen Firmenjubiläum zu gratulieren. Wenige Wochen später ruft er für den Fake President Betrug erneut an - sie erkennt seine Stimme und führt gemäß der Aufforderung per E-Mail die Überweisungen aus.



Evolutionsstufe 4: Fake IT Security Mitarbeiter



Gezieltes Social Engineering: Kurz nach der E-Mail mit der gefälschten Zahlungsaufforderung ruft ein Fake IT Mitarbeiter in der Buchhaltung an, um dem Mitarbeiter mitzuteilen, dass bei ihm ein Fake President Versuch entdeckt worden sei. Alles sei unter Kontrolle und der Mitarbeiter solle "zum Schein" mitspielen, damit man die Betrüger auf frischer Tat ertappen könne. Es werde aber keine echte Zahlung ausgelöst, weil man mit der Hausbank kooperiere. Der Mitarbeiter überweist - Geld weg.



Evolutionsstufe 5: Stimmimitation



Aktueller Fall mit Stimmimitationssoftware: Software ahmt Sprachmelodie und Akzente nach, so dass der CEO nach dieser telefonischen Bestätigung denkt, die Anweisung per E-Mail käme tatsächlich vom echten Konzern-Chef.



Mögliche zukünftige Evolutionsstufen: Deepfake, Video, Whatsapp



Mit weiterem Fortschritt bei Deepfake-Videos ist diese Technik als nächste Evolutionsstufe denkbar. Aktuell könnten zwar gefälschte Video-Nachrichten per Whatsapp etc. versendet werden, eine "Konversation" per Video-Fake für Anweisungen des falschen CEO mit eventuellen Rückfragen des Buchhalters ist aktuell noch nicht verbreitet möglich.



Weitere "Untervarianten": Geschenkkarten, Besteller- und Zahlungsbetrug



Geschenkkarten:



Mitarbeiter werden angewiesen werden, Geschenkkarten oder Gutscheine zu kaufen, für Jubiläumsfeiern oder ähnliche Anlässe



Bestellerbetrug:



Vortäuschung einer falschen Identität: Der Betrüger gibt sich als Kunde aus (oft als bestehender) bestellt Waren und lässt diese anschließend an eine abweichende Lieferadresse senden



Zahlungsbetrug:



Vortäuschung einer falschen Identität: Der Betrüger gibt sich für einen Lieferanten aus und gibt für die Bezahlung der bereits erfolgten Lieferung eine abweichende Kontoverbindung durch



Pressemeldung zum Anstieg der Schadensfälle bei Besteller- und Zahlungsbetrug: http://ots.de/kM2eLk



CEO Blog Ron van het Hof zu "Social Engineering" bei Fake President: http://ots.de/7mHheW



Die vollständige FBI-Studie "Internet Crime Report 2018" finden Sie hier: https://pdf.ic3.gov/2018_IC3Report.pdf



