Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im August leicht aufgehellt. Wie das Forschungsunternehmen Markit am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,4 Punkte auf 51,9 Zähler. Eine erste Erhebung hatte einen etwas schwächeren Anstieg ergeben. Sowohl die Stimmung in der Industrie als auch unter Dienstleistern hellte sich auf.

Im längeren Vergleich liegen die Indikatoren jedoch weiter auf niedrigem Niveau. In der Industrie deutet die Kennzahl nach Daten vom Montag weiterhin auf eine Schrumpfung der Produktion hin. Im Dienstleistungssektor liegt der Indikator dagegen noch deutlich über der Wachstumsgrenze von 50 Punkten.

Ökonomen deuten die Diskrepanz dahingehend, dass der US-chinesische Handelskonflikt und die schwächere Weltwirtschaft die exportlastige Industrie bremsen. Die binnenorientierten Dienstleister stützen die Entwicklung.

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone stehe weiter auf wackligen Beinen, kommentierte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Für das dritte Quartal erwartet er ein Wirtschaftswachstum im Euroraum von lediglich 0,2 Prozent. Wobei die "harten" offiziellen Konjunkturdaten auf ein niedrigeres Wachstum hindeuteten, sagte der Ökonom.

Region/Index August Prognose Erstschätzung Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,9 51,8 51,8 51,5

Verarb. Gew. 47,0 47,0 47,0 46,5

Dienste 53,5 53,4 53,4 53,2

DEUTSCHLAND

Verarb. Gew. 43,5 43,6 43,6 43,2

Dienste 54,8 54,4 54,4 54,5

FRANKREICH

Verarb. Gew. 51,1 51,0 51,0 49,7

Dienste 53,4 53,3 53,3 52,6

Italien

Verarb. Gew. 48,7 48,5 --- 48,5

Dienste 50,6 51,6 --- 51,7

Spanien

Verarb. Gew. 48,8 48,2 --- 48,2

Dienste 54,3 53,0 --- 52,9°

(Angaben in Punkten)

