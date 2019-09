TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Politische Entspannungssignale haben die asiatischen Börsen am Mittwoch im späten Geschäft nach oben getrieben. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam will einem Pressebericht zufolge die formelle Rücknahme des Auslieferungsgesetzes zwischen der Sonderverwaltungszone und der Volksrepublik China ankündigen und damit zumindest eine der Forderungen der Demonstranten erfüllen. Wie die South China Morning Post unter Berufung auf Informanten berichtet, wird Lam am Mittwochnachmittag den Gesetzesentwurf, der eine fast dreimonatige Protestkrise ausgelöste, offiziell zurückziehen. Zwar gehen die Forderungen der Demonstranten weit über das Auslieferungsgesetz hinaus, doch werten Börsianer die Berichte als klares Entspannungszeichen im Dauerkonflikt um den Einfluss Pekings auf die politische Entwicklung der einst britischen Kolonie.

Gestützt wurden die Aktienmärkte der Region auch von Lebenszeichen der chinesischen Volkswirtschaft. Die Geschäftsaktivität der chinesischen Dienstleister hatte sich im August leicht verbessert. Der von Caixin Media und dem Analysehaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg gegenüber Juli und deutete anders als der ISM-Index in den USA eine wachsende Wirtschaft an. "Die chinesische Wirtschaft zeigte im August deutliche Anzeichen einer Erholung, insbesondere im Beschäftigungssektor", so Zhengsheng Zhong, Direktor für makroökonomische Analysen bei der CEBM Group. "Die eingeleiteten antizyklischen Maßnahmen zeigen allmählich Wirkung." Jedoch belaste der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter und drücke auf die Wirtschaftsstimmung, sagt Zhong.

Mit den positiven Schlagzeilen zu politischen Deeskalation in Hongkong und den positiven China-Daten präsentierte sich der Schanghai-Composite mit einem Aufschlag von 0,9 Prozent, sein Pendant in Shenzhen kletterte um 0,7 Prozent. Am meisten profitierte der HSI in Hongkong von den politischen Schlagzeilen, der Börsenindex der Sonderverwaltungs- und -wirtschaftszone stieg zum Handelsende um 3,9 Prozent. Die Titel des Fleischanbieters WH Group kletterten um 8,1 Prozent. Die Schweinefleischpreise in China blieben auf dem Vormarsch.

Der Nikkei-225 in Tokio zeigte sich gut behauptet - gestützt von der Erholung des Dollar. Mit der politischen Entspannung in Hongkong gab der Yen am Morgen als vermeintlich sicherer Hafen nach. Der Greenback kletterte auf 106,22 Yen nach einem Tagestief bei 105,83 und stützte damit den japanischen Aktienmarkt etwas. Sony Financial büßten 4 Prozent ein, die Rendite japanischer Staatsanleihen war auf ein frisches Dreijahrestief im Verlauf gesunken.

Sehr schwach zeigten sich japanische Automobiltitel: Nissan und Mitsubishi Motors sanken um 1,7 bzw. 2,4 Prozent - Suzuki Motor fielen um 2,7 Prozent. Der japanische Auto-Absatz in Südkorea war deutlich gefallen. Händler sprachen von einem Verbraucherboykott japanischer Waren wegen der jüngsten Streitigkeiten um Zwangsarbeit während der japanischen Besatzung.

In Australien sank der S&P/ASX-200 gegen den regionalen Trend um 0,3 Prozent. Das BIP war im zweiten Quartal wie erwartet gestiegen. Damit ging das Land in das 29. Jahr ohne Rezession. Allerdings war der aktuelle Wachstumspfad der langsamste seit der Finanzkrise. Einige Marktteilnehmer riefen daher nach verstärkten Wirtschaftsstimuli, auch wenn eine Rezession weiterhin nicht zu erwarten sei.

In Indien zeigte sich das Börsenbarometer gut behauptet - gebremst vom Automobilsektor. Tata Motors verloren 3,2 Prozent, Maruti Suzuki 1,1 Prozent und Mahindra & Mahindra 0,6 Prozent. Laut Händlern litten die Kurse der Sektorwerte unter der gesunkenen Nachfrage nach Kraftfahrzeugen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.553,00 -0,31% +16,06% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.649,14 +0,12% +3,17% 08:00 Kospi (Seoul) 1.988,53 +1,16% -2,57% 08:00 Schanghai-Comp. 2.957,41 +0,93% +18,59% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.567,40 +4,07% -1,28% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.657,31 +0,94% +9,56% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.140,03 +1,60% +0,71% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.600,29 +0,55% -5,86% 11:00 BSE (Mumbai) 36.607,53 +0,12% +0,97% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:37 % YTD EUR/USD 1,0989 +0,1% 1,0973 1,0941 -4,1% EUR/JPY 116,75 +0,4% 116,24 116,09 -7,1% EUR/GBP 0,9042 -0,4% 0,9078 0,9136 +0,5% GBP/USD 1,2153 +0,5% 1,2087 1,1971 -4,6% USD/JPY 106,24 +0,3% 105,94 106,11 -3,1% USD/KRW 1205,45 -0,4% 1210,89 1215,81 +8,2% USD/CNY 7,1542 -0,3% 7,1789 7,1811 +4,0% USD/CNH 7,1553 -0,3% 7,1770 7,1861 +4,1% USD/HKD 7,8393 -0,1% 7,8442 7,8439 +0,1% AUD/USD 0,6782 +0,4% 0,6756 0,6720 -3,7% NZD/USD 0,6350 +0,3% 0,6329 0,6290 -5,4% Bitcoin BTC/USD 10.560,25 -1,3% 10.699,50 10.401,75 +183,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,24 53,94 +0,6% 0,30 +12,9% Brent/ICE 58,46 58,26 +0,3% 0,20 +5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.536,88 1.548,00 -0,7% -11,13 +19,8% Silber (Spot) 19,25 19,26 -0,1% -0,01 +24,2% Platin (Spot) 965,32 957,75 +0,8% +7,57 +21,2% Kupfer-Future 2,55 2,51 +1,5% +0,04 -3,5% ===

