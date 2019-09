FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 205 (210) P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RBS PRICE TARGET TO 280 (340) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2300 (2500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 820 (930) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 250 (325) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 560 (680) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4450 (5100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1815) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1750 (1900) PENCE - FTSE INDICATED +0.47% TO 7302 (CLOSE: 7268.19) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4250 (4490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN INITIATES HIKMA PHARMACEUTICAL WITH 'BUY' - TARGET 2350 PENCE - JEFFERIES RAISES IP GROUP TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 65 PENCE - JEFFERIES RESUMES AVAST WITH 'BUY' - TARGET 453 PENCE - JPMORGAN RAISES DECHRA PHARMA TARGET TO 3500 (3000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 210 (185) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS HAYS PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1820 (1800) P. - 'OVERWEIGHT' - RPT/SOCGEN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10500 (9000) PENCE - 'BUY' - RPT/SOCGEN RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 2200 (1400) PENCE - STIFEL CUTS IQE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 50 PENCE - UBS CUTS COMPUTACENTER TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1485 (1450) PENCE - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 358 (350) PENCE - 'NEUTRAL'



