Ab sofort unterstützt Venus die DKMS LIFE und das look good feel better Patientenprogramm

Das Ziel der Venus Kampagne "My Skin. My Way." ist es, jede Frau dabei zu unterstützen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Dies ist umso wichtiger, wenn die persönlichen Lebensumstände durch Krankheit belastet sind. Selbstwertgefühl und Wohlbefinden aktiv zu stärken, kann sogar den Heilungsprozess positiv beeinflussen.1 Deshalb unterstützt Gillette Venus ab sofort die DKMS LIFE dabei, krebskranken Frauen ein Stück Lebensfreude im Alltag zurückzugeben. Mit den look good feel better Kosmetikseminaren stärkt die DKMS LIFE das Wohlbefinden der Patientinnen und hilft ihnen so, neuen Lebensmut zu fassen. Im Brustkrebsmonat Oktober spendet Gillette Venus für jeden verkauften Rasierer und jedes verkaufte Klingenpaket an die look good feel better Kosmetikseminare der DKMS LIFE, an denen Krebspatientinnen kostenlos teilnehmen können. Darüber hinaus ist Gillette Venus Goldsponsor des DKMS LIFE dreamball 2019 in Berlin einer Charity Gala mit großem Staraufgebot, an der auch die Venus Power Force Mitglieder Angelina Kirsch und Anuthida Ploypetch teilnehmen werden.

Im Oktober spendet Gillette Venus für jedes gekaufte Produkt (Foto: Gillette Venus)

Selbstwertgefühl und Lebensmut stärken: Venus unterstützt das DKMS LIFE Patientinnenprogramm look good feel better

Allein in Deutschland erkranken jährlich mehr als 230.000 Frauen an Krebs, 70.000 davon an Brustkrebs. Viele Patientinnen fühlen sich durch die Krankheit auch äußerlich gezeichnet und ziehen sich zurück. Die DKMS LIFE unterstützt Krebspatientinnen im Rahmen des look good feel better Programms mit Kosmetikseminaren. Denn das persönliche Wohlbefinden fördert das Selbstwertgefühl und kann so den Heilungsprozess beeinflussen.1 In den Kosmetikseminaren wird den Teilnehmerinnen Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit den äußerlichen Veränderungen während der Therapie geboten. Dazu gehören u. a. professionelle Tipps zur Gesichtspflege und zum Schminken. "Wir sind stolz, dass wir seit Gründung inzwischen mehr als 150.000 krebskranke Mädchen und Frauen während ihrer Therapie unterstützen konnten, und freuen uns, dass wir mit Gillette Venus einen neuen, starken Partner an der Seite haben, der uns unterstützt", so Ruth Neri, Geschäftsführerin der DKMS LIFE. "Die Partnerschaft mit der DKMS LIFE ist für uns eine Herzensangelegenheit, denn wir haben uns mit der "My Skin. My Way."-Kampagne zum Ziel gesetzt, das Selbstwertgefühl aller Frauen zu stärken", so Jean-Gabriel Duveau, Marketingdirektor Gillette Venus. "Wir freuen uns daher sehr, die DKMS LIFE in ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen und so das Wohlbefinden der Patientinnen positiv zu beeinflussen", so Duveau weiter.

Lebensfreude schenken: Pro verkauftem Produkt spendet Gillette Venus an das look good feel better Programm

Vom 1. bis 31. Oktober können Konsumenten Lebensfreude schenken, denn Gillette Venus spendet für jeden im Handel gekauften Rasierer oder jedes Klingennachfüllpack an die DKMS LIFE und unterstützt so die look good feel better Kosmetikseminare.2 Ziel ist es, eine Spendensumme von mindestens 50.000 zu erreichen, um so 500 Patientinnen die kostenlose Teilnahme an einem look good feel better Kosmetikseminar zu ermöglichen. Venus Power Force Mitglied Anuthida Ploypetch hat für Venus im August 2019 selbst an einem Kosmetikseminar in Bad Oeynhausen teilgenommen und durfte zehn starke Krebspatientinnen kennenlernen. "Die Stärke und Lebensfreude der Patientinnen haben mich sehr bewegt. Sie sind eine Inspiration für uns alle", beschreibt Anuthida ihre Eindrücke vor Ort. Die Spendenaktion im Handel wird zusätzlich über Digital- und Social-Media-Kanäle unterstützt. Für jedes im Oktober auf Instagram gepostete Bild mit dem VenusForLife spendet Venus zusätzlich an die DKMS LIFE.3 Bekannte Influencer machen es vor und rufen ihre Community zum Mitmachen auf, um nicht nur Spenden zu sammeln, sondern auch mehr Aufmerksamkeit im Brustkrebsmonat Oktober zu generieren. Jean-Gabriel Duveau bringt es auf den Punkt und greift damit auch das aktuelle Motto der DKMS LIFE auf: "Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir etwas bewegen."

Darüber hinaus ist Gillette Venus auch Goldsponsor des dreamball 2019, einer Charity Gala der DKMS LIFE, die am 18. September in Berlin stattfindet. Gillette Venus übernimmt die Patenschaften für zwei Krebspatientinnen und schenkt ihnen die Teilnahme am dreamball 2019. Begleitet werden sie von den Venus Power Force Mitgliedern Angelina Kirsch und Anuthida Ploypetch, die sich auf einen inspirierenden Abend freuen.

1 P. Pössel, S. Ahrens and M. Hautzinger, International Journal of Cosmetic Science, 2005, 27, 343-349. Prof. Dr. Martin Hautzinger, Mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät der Universität Tübingen, Bereich Klinische Psychologie und Psychotherapie. https://bit.ly/2Oy87CLQuelle: IKW

2 Bei jedem Kauf eines Venus Rasierers oder einer Rasierklingen-Packung gehen 10 Euro-Cent an das look good feel better Patientenprogramm.

3 Maximale Spendensumme 5.000

