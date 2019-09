Mainz (ots) - "Hilfe zur Selbsthilfe" ist das Kernthema der niederländischen Königin. Als UN-Sonderbeauftragte kämpft die ehemalige Bankerin seit 2009 dafür, dass Menschen besonders in Entwicklungsländern Zugang zu Finanzdienstleistungen bekommen. So soll diesen ermöglicht werden, unternehmerisch tätig zu werden. Zum Abschluss der Reihe über die jungen Königinnen Europas zeigt das ZDF am Samstag, 7. September 2019, 19.25 Uhr, den Film "Beruf: Königin! Máxima der Niederlande" von Annette Koehler.



Auf der ganzen Welt trifft Königin Máxima Mächtige aus Politik und Wirtschaft, um das Thema "finanzielle Inklusion" voranzutreiben. Dabei tritt sie vor allem für die Rechte von Frauen ein. Ihre Agenda ist eng getaktet, kein Tag gleicht dem anderen. Die Filmemacherin Annette Koehler hatte Gelegenheit, die niederländische Königin unter anderem bei einem Arbeitsbesuch in Bangladesch, einem der ärmsten Länder der Welt, zu begleiten.



Interviewpartner der Dokumentation sind Javier Gónzalez Fraga, Máximas ehemaliger Wirtschaftsprofessor, die niederländische Staatssekretärin Ankie Broekers-Knol, der ehemalige niederländische Handelsminister Frank Heemskerk, Königshaus-Expertin Reinildis van Ditzhuyzen sowie die Journalisten Jeroen Snel und Christoph Driessen. Sie ordnen die Aktivitäten der Königin mit Blick auf die Aufgaben der Krone ein. Wegbegleiter und Freunde wie Annabelle Gräfin von Oeynhausen und Laurencio Adot schildern die private Seite von Máxima.



Die Reihe "Beruf: Königin!" widmete sich bereits Letizia von Spanien und Mathilde von Belgien.



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/beruf-koenigin/



Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/6M5/



