EUR/GBP ist nach Test der 0,9080/85 zurück in der Mitte der 0,90 - UK Dienstleistung PMI fällt im August auf 50,6 - UK Neuwahlen Mitte Oktober wahrscheinlich - Das aufkommende Kaufinteresse gegenüber dem Sterling ließ den EUR/GBP am Mittwoch in den Bereich der 0,9050 fallen. EUR/GBP schaut auf UK Politik, Daten Das europäische Paar stand in den ...

