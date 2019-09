Köln (ots) -



Der Deutschland-Achter ist auf der Suche nach einer neuen Challenge:

Die Ruderer haben gerade zum dritten Mal in Folge die Ruder-WM

gewonnen - und fordern nun die WDR-Welle 1LIVE heraus. Im

spannendsten Ruderrennen des Sektors will Moderator Olli Briesch am

Donnerstag (5.9.) mit einem eigenen Achter aus 1LIVE-Hörer*innen und

Promis gegen die Ruder-Weltmeister in Dortmund antreten.



Der Moderator hat 24 Stunden Zeit, sich auf den Wettkampf

vorzubereiten und eine Mannschaft zu finden. Mit dabei sind unter

anderem: Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann, CrossFit-Athlet

Joshua Wichtrup, U23-Ruderin Charlotte Körner und Ruder-Profi

Franziska Kampmann. Zwei Plätze im Boot werden an Hörer*innen

vergeben, bewerben kann man sich per WhatsApp-Sprachnachricht über

die 0221 / 56789-111.



Das Rennen findet am Donnerstag, 5. September, zwischen 9 und 10 Uhr

auf dem Dortmund-Ems-Kanal statt. Zuschauer*innen sind herzlich nach

Dortmund eingeladen, parallel überträgt 1LIVE das Spektakel ab 7 Uhr

live on air und ab 9 Uhr im Live-Stream auf 1LIVE.de und Facebook.



Das Ruderrennen ist Teil der Aktion "1LIVE die Box - Alles kann,

alles muss!", die noch bis zum 27. September läuft. Immer wieder

werden die Früh-Moderatoren im Studio mit der Box konfrontiert. Sie

wissen bis zum Öffnen der Box nicht, welche Herausforderung sie

erwartet.



Wann?

5. September 2019, 9 bis 10 Uhr

Wo?

An den Bootshäusern 7-11

44147 Dortmund



Weitere Infos unter www.1LIVE.de

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:



WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk@wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4365991