Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta015/04.09.2019/11:45) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (4. September 2019) - StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB) - Im Nachgang zur ordentlichen Generalversammlung vom 21. August 2019 hat sich der neu gewählte Verwaltungsrat zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen.



Bei dieser Verwaltungsratssitzung wurde Herr Bert Scheen zum Verwaltungsratsvorsitzenden gewählt. Mit seinem großen Erfahrungsschatz wird er die strategische Entwicklung der StrateVic Finance Group AB führen. Herr Bert Scheen wird darum als Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens zurücktreten.



Zudem hat der Verwaltungsrat beschlossen, Herrn Olav Trent zum neuen CEO zu ernennen. Der norwegische Staatsbürger hat einen starken und soliden Hintergrund im Rohstoffhandel und verfügt über fundierte Kenntnisse in Bezug auf Blockchain-Anwendungen für die Handelsbranche. Sein Wissen und seine Erfahrung werden für die weitere Entwicklung des operativen Geschäfts des Unternehmens von großem Nutzen sein.



Die oben genannten Änderungen stellen sicher, dass das Management in der entscheidenden Phase der Umsetzung der Unternehmensstrategie zusätzliche, fachlich qualifizierte Ressourcen erhält. Nach dem erfolgreichen Start der Handelsplattform www.bankt.co wird Herr Bert Scheen die Strategie des Unternehmens zur Etablierung der StrateVic Finance Group AB als digitale Bank weiter unterstützen und so seine Erfahrung und Sachwissen einbringen.



Die StrateVic Finance Group AB (vormals: Stockholm IT Ventures AB) ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



