München (ots) - Nicht für alle Patienten eignen sich Augenlaser-Operationen für die Behandlung von Fehlsichtigkeiten. Um Menschen mit vermindertem Sehvermögen ein Leben ohne Brille und Kontaktlinsen zu ermöglichen, setzen die Experten von REALEYES auf refraktive Augenchirurgie - entweder mittels einem klassischen Linsentausch oder einem modernen Laser-Linsentausch. In Kombination mit innovativen Kunstlinsen verhilft dies Patienten zu einem völlig neuen Sehgefühl - auch im höheren oder hohen Alter.



REALEYES, Spezialist für Augenheilkunde, ermöglicht es Patienten, hohe Fehlsichtigkeiten in Verbindung mit Alterssichtigkeit mit einem refraktiven Linsentausch (CLE, Clear Lens Exchange) zu behandeln. Eine refraktive, linsenchirurgische Augenoperation verändert die Gesamtbrechkraft des Auges und kann damit konventionelle Sehhilfen wie eine Brille oder Kontaktlinsen ersetzen. Dabei wird die körpereigene Linse durch eine Kunstlinse ersetzt. Dieses Verfahren kommt vor allem bei Patienten, die älter als 40 Jahre sind, zum Einsatz, bei denen eine Augenlaser-Operation nicht möglich ist.



"Der refraktive Linsentausch ist ein standardisierter und äußerst sicherer Eingriff, der ausgezeichnete Ergebnisse liefert. Bei nahezu allen Patienten können wir die optimale Brechkraft der Linse erreichen und sie sehen nach dem Austausch der natürlichen Linse durch die Kunstlinse dauerhaft scharf - nah und fern", erklärt Dr. Hans Peter Buchmann, Geschäftsführer der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München und Facharzt für Augenheilkunde.



Der klassische Linsentausch, das Behandlungsverfahren, die Vorteile



Bei einem klassischen refraktiven Linsentausch entfernen die Operateure die natürliche Linse mit einem Skalpell über einen winzigen Schnitt am Hornhautrand und setzen eine faltbare Intraokularlinse ein. Die Linse faltet sich erst im Augeninneren auf und wird dort im sogenannten Kapselsack verankert. Der Linsentausch kann ambulant oder auch unter Vollnarkose erfolgen. Der zielgenaue Eingriff, der meist lediglich 15 Minuten dauert, gilt als sanft, gewebeschonend und komplikationsarm, da der Schnitt so klein ist, dass die Wunde sich für gewöhnlich von selbst schließt.



Der Laser-Linsentausch, das Behandlungsverfahren, die Vorteile



Auch bei einem Laser-Linsentausch wird die körpereigene Linse durch eine Kunstlinse ersetzt. Anstelle des dafür erforderlichen Hornhautschnitts mit einem Skalpell erfolgt dieser Eingriff jedoch mit der LenSx-Lasertechnologie. Mit dem LenSx Femtosekundenlaser werden viele Teilschritte der OP bildgestützt per Computer gesteuert. Auf diese Weise hat der Operateur jederzeit die absolute Kontrolle über den Eingriff und kann die OP besser planen und steuern. Bei einem Laser-Linsentausch wird zunächst der Laser exakt positioniert sowie ein hochauflösendes dreidimensionales Bild der gesamten Augenvorderkammer erzeugt. Dann wird der Linsenkern ohne Eröffnung des Auges größtenteils verflüssigt und die Linsenteile werden über einen winzigen, millimeterfeinen Laserschnitt abgesaugt. Über die zwei Millimeter kleine Öffnung setzen die Operateure im Anschluss die kleine, faltbare Intraokularlinse in den leeren Linsenkapselsack ein. Die Kunstlinse entfaltet sich und verankert sich mit Hilfe kleiner elastischer Federbügel im Kapselsack. Der Laser-Linsentausch bietet für Patienten zahlreiche Vorteile: Die manuellen Arbeiten des Chirurgen sind auf ein Minimum reduziert und der Operateur hat zu jedem Zeitpunkt die vollständige Kontrolle über den Eingriff. Der Laserschnitt wie auch die Linse selbst lassen sich absolut exakt positionieren, sodass es zu noch weniger Komplikationen und Nebenwirkungen kommen kann.



"Der Laser-Linsentausch zeichnet sich durch drei Merkmale aus: höchste Präzision, maximale Sicherheit und eine beeindruckende Ergebnisqualität. Mit dieser modernen Behandlungsmethode und in Kombination mit modernen Intraokularlinsen können wir unseren Patienten ein perfektes Sehvermögen ohne Brille und Kontaktlinsen gewährleisten - und das auch im höheren oder hohen Alter", ergänzt Dr. Socrates Dimitriou, Geschäftsführer der REALEYES Augenklinik Theresienhöhe München und Facharzt für Augenheilkunde.



Der Einsatz innovativer Linsen für den Clear Lense Exchange



Für einen Linsentausch stehen verschiedene Modelle zur Auswahl, die jeweils auf die Augen des Patienten sowie seine persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden. Neben Standardlinsen (Monofokallinsen) stehen Patienten heute verschiedene Premiumlinsen für den Clear Lense Exchange zur Verfügung, die ein scharfes Sehen in allen Entfernungsbereichen ermöglichen. Zu diesen Kunstlinsen zählen:



- Die torische Intraokularlinse: Mit einer torischen Linse können

Hornhautverkrümmungen ausgeglichen oder verringert und die

Sehschärfe ohne Brille deutlich verbessert werden.

- Die trifokale Linse: Diese derzeit modernste Kunstlinse bietet

ein nahezu natürliches Seherlebnis in der Nähe, der Ferne und im

intermediären Bereich - also am Bildschirmarbeitsplatz sowie bei

Aktivitäten des Alltags.

- Die trifokale torische Linse: Diese Kunstlinse kombiniert die

Nah-, Fern- und IntermediärFunktion mit der zylindrischen

Funktion, die eine bestehende Hornhautverkrümmung korrigiert. Weiteres Informationsmaterial



