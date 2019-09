Unterföhring (ots) - ProSieben MAXX geht am Sonntag, 8. September 2019, in die 100. Saison der National Football League (NFL). Der Sender zeigt ab 19:00 Uhr das Spiel der Los Angeles Rams bei den Carolina Panthers. Das Aufwärmprogramm startet bereits um 18:00 Uhr mit dem Magazin ranNFLsüchtig. Patrick Esume, Jan Stecker, Björn Werner und "Netman" Christoph "Icke" Dommisch melden sich dann mit allen Infos und News zum Saisonauftakt live aus dem Studio.



In der zweiten Partie empfangen um 22:25 Uhr die Dallas Cowboys die New York Giants, kommentiert von Carsten Spengemann und Roman Motzkus.



Zusätzlich im Netz: Parallel zum 19-Uhr-Spiel am Sonntag auf ProSieben MAXX zeigt ran.de im Livestream das Spiel Kansas City Chiefs @ Jacksonville Jaguars, kommentiert von Volker Schenk.



Bereits in der Nacht von Donnerstag, 5. September, auf Freitag, 6. September 2019, überträgt ProSieben das Saisoneröffnungsspiel Chicago Bears gegen Green Bay Packers ab 2:15 Uhr live.



Der NFL-Saisonstart im Überblick:



Sonntag, 8. September 2019 Start Regular Season auf ProSieben MAXX und ran.de: 18:00 Uhr Magazin ranNFLsüchtig 19:00 Uhr Los Angeles Rams @ Carolina Panthers (mit Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und Christoph "Icke" Dommisch) 22:25 Uhr New York Giants @ Dallas Cowboys (mit Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Christoph "Icke" Dommisch) In der Zusammenfassung: Indianapolis Colts @ Los Angeles Chargers Im Livestream auf ran.de: 19:00 Uhr Kansas City Chiefs @ Jacksonville Jaguars (mit Volker Schenk) Freitag, 6. September 2019 Season-Kickoff live auf ProSieben und ran.de: 2:15 Uhr Green Bay Packers @ Chicago Bears (mit Jan Stecker, Patrick Esume, Christoph "Icke" Dommisch)



