München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Hänsel und Gretel, Dornröschen, Frau Holle, Rotkäppchen oder Aschenputtel: Die Märchen der Brüder Grimm sind so zeitlos, dass Eltern ihren Kindern immer noch sehr gern daraus vorlesen. Warum das eine gute Idee ist - und wie Sie (zum Weltkindertag am 20. September) kostenlos ein neues Märchenbuch zum Vorlesen bekommen können, verrät Ihnen jetzt Helke Michael.



Sprecherin: Märchen entführen uns in zauberhafte neue Welten, regen die Fantasie an und bieten gerade Kindern eine tolle Gelegenheit, sich mit den Stärken und Schwächen der Heldinnen und Helden zu identifizieren.



O-Ton 1 (Dr. Jörg F. Maas, 25 Sek.): "Es ist super wichtig, den Kindern vorzulesen, denn die Kinder, denen vorgelesen wurde, haben einen klaren Startvorteil im Leben. Sie sind interessierter, sie sind fantasievoll, empathisch, spontan. Also alles tolle Eigenschaften, die man sich natürlich von seinen Kindern und Enkelkindern wünschen würde - und wir haben auch festgestellt in den letzten Jahren, dass der spätere Schulerfolg sehr eng mit dem frühen und regelmäßigen Vorlesen auch verbunden ist."



Sprecherin: Sagt Dr. Jörg Maas von der Stiftung Lesen, die das Vorlesen ganz gezielt fördert.



O-Ton 2 (Dr. Jörg F. Maas, 32 Sek.): "Zum Beispiel am bundesweiten Vorlesetag im November mit unserem 'Netzwerk Vorlesen'. Und jetzt im September mit der Gemeinschaftsaktion von 'Stiftung Lesen', Amazon und DHL und dem gemeinsam herausgegebenen illustrierten Märchenbuch 'Es war einmal - Neue und klassische Märchen', das kostenlos eine Million Mal an Familien verteilt wird. Das Märchenbuch gibt es September bei Amazon, Thalia und Hugendubel - und im teilnehmenden Buchhandel."



Sprecherin: Und zwar gedruckt, als eBook oder als Hörbuch:



O-Ton 3 (Dr. Jörg F. Maas, 22 Sek.): "Das Märchenbuch enthält elf Märchen der Brüder Grimm, wie zum Beispiel Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Dornröschen, Aschenputtel. Jedes Märchen wird eingeleitet von einem Prominenten. Dabei sind Peter Klöppel, Steffen Henssler, Birgit Schrowange, Frauke Ludowig, Palina Rojinski, Nazan Eckes, Jens Lehmann und viele andere."



Sprecherin: Außerdem gibt es in dem zum Weltkindertag im September erscheinenden Märchenbuch auch noch einige gelungene Überraschungen:



O-Ton 4 (Dr. Jörg F. Maas, 21 Sek.): "Deutsche Bestseller-Autoren wie Poppy J. Anderson, das Autorenduo Iny Lorentz, Halo Summer, Noah Fitz, Friedrich Kalpenstein haben extra für dieses Buch je ein klassisches Märchen humorvoll umgeschrieben, um zu zeigen, wie zeitlos die Märchen auch heute noch sind. Und die eignen sich allesamt prima zum Vorlesen!"



Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: "Es war einmal - Neue und klassische Märchen" gibt's ab dem 20. September bei Amazon, Thalia und Hugendubel sowie im teilnehmenden Buchhandel eine Million Mal gratis.



