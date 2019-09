sgv-Direktor Hans-Ulrich Bigler und Henrique Schneider, Professor für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, haben ihr Buch «Wert der KMU» vorgestellt.Bern - Die Schweiz ist ein Land der KMU. Doch was bedeutet dies ganz genau? Der Wert der KMU zeigt sich nicht bloss in ihren unverzichtbaren Beiträgen für die Wertschöpfung und die Innovation. Auch ihr Beitrag an den sozialen Zusammenhalt der Schweiz ist kaum zu überschätzen. Wer eine Politik für die hoch differenzierten KMU machen will, muss auf ein ordnungspolitisches Konzept setzen...

