Die Aktie von Nordex kommt einfach nicht so recht vom Fleck: Nach einer Eröffnung am Dienstag mit 9,18 Euro, und damit deutlich über dem Stand vom Montag, gaben die Papiere bis zum Handelsschluss wieder ab auf 8,97 Euro. Auch am Mittwoch im frühen Handel ging es weiter abwärts auf zunächst 8,83 Euro. So steht beim Windturbinenhersteller aktuell ein Wochenminus von rund einem Prozent - obwohl sich bei Nordex derzeit eine gute Nachricht an die andere reiht. Neuer Kunde aus Schottland So gab man vorige ... (Achim Graf)

