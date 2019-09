Es ist bereits allerorten spürbar: das Ende des Aufschwungs. Das Schreckgespenst der Rezession geistert unheilvoll am Horizont und in den Köpfen der Verantwortlichen. Konjunkturprogramme werden gebastelt, um eine Abwärtsbewegung zu verhindern und die wirtschaftlichen Ziele möglichst unbeschadet zu erreichen. Nach der Devise "Jetzt erst recht" werden neue Ideen geboren. Für deren Gelingen ist eine schnelle Umsetzung in den Unternehmen entscheidend.Veränderungen verlangen Veränderungen. Unternehmen, die trotz sich abzeichnender Rezession weitermachen wie bisher, werden über kurz oder lang die Folgen ...

