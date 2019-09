Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch erheblich durch die höhere Risikobereitschaft der Anleger belastet worden. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Mittag um 0,43 Prozent auf 178,07 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,64 Prozent. Erst am Dienstag war die Rendite auf ein neues Rekordtief von 0,74 Prozent gefallen.

Belastet wurden als sicher geltende Wertpapiere wie Bundesanleihen durch die bessere Börsenstimmung. Dort sorgten mehrere politische Entwicklungen für Auftrieb. Zum einen fassten Anleger Hoffnung, dass ein ungeregelter Brexit Ende Oktober verhindert werden könne. Am Dienstagabend hatte das britische Parlament Vorarbeit geleistet. Ein entsprechendes Gesetz soll am heutigen Mittwoch verabschiedet werden. Das Vorhaben torpediert den harten Brexit-Kurs der Regierung.

Für Aufhellung sorgte auch die Rücknahme des Entwurfs zum umstrittenen Auslieferungsgesetz in Hongkong. Das Vorhaben gilt als Auslöser der Massenproteste in der Sonderverwaltungszone Chinas. Analysten relativierten jedoch, dass die Demokratiebewegung mittlerweile wesentlich mehr fordere als nur die Rücknahme des Gesetzesentwurfs. Die Proteste könnten daher weitergehen.

Deutliche Kursgewinne gab es gegen den Markttrend am italienischen Anleihemarkt. Für Auftrieb sorgte, dass die Mitglieder der Fünf Sterne am Dienstagabend für eine Regierung mit den Sozialdemokraten (PD) stimmten. Damit ist eine wichtige Hürde für das neue Regierungsbündnis beseitigt. Die alte Regierung war wegen Unstimmigkeiten zwischen den beiden Koalitionspartnern Lega und Fünf Sterne geplatzt./bgf/mis

