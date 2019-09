LiveU Ltd.: LiveU et Griiip annoncent une plateforme unique qui associe retransmission en direct des courses automobiles et solution de gestion de médias à l'architecture structurée par les données

Une expérience de direct exaltante combinée à de l'IA et une analyse approfondie de la performance à destination des fans ainsi que des pilotes

Hackensack, New Jersey, États-Unis, le 4 septembre 2019.- LiveU et Griiip ont annoncé un partenariat étendu, qui permettra d'intégrer des solutions complémentaires : service de gestion de contenus médias pour télédiffuseurs de courses automobiles et services de streaming, créant ainsi une plateforme de données de bout en bout, au meilleur rapport efficacité / prix. Ce partenariat combine le savoir-faire de LiveU pour établir des télédiffusions en direct fiables et de haute qualité avec les capacités de Griiip's en matière de solutions de données média dans le cadre des programmes de courses automobiles.

Les deux sociétés coopèrent depuis maintenant deux ans et la solution a été mise en œuvre avec succès lors de la série G1 dans toute l'Europe, à destination des fans du monde entier, notamment sur ESPN au Brésil. D'autres Formules automobiles sont en cours d'évaluation de la solution pour leurs courses.

LiveU délivre une expérience vidéo en direct et en HD parfaite grâce à des solutions attractives et d'un excellent rapport coût / efficacité - depuis le poste de pilotage des machines, autour des pistes, ou depuis des drones - sans besoin d'infrastructure complexe, en utilisant une technologie d'agrégation de flux de données mobiles.

Griiip développe des solutions de gestion de contenus média à l'architecture structurée par les données à destination des courses automobiles. Elle ajoute intelligence et connectivité aux voitures de courses, et utilise les données récoltées pour créer des calques informatifs et des récaps de données qui racontent une histoire, grâce à l'IA et à l'analyse approfondie à destination des fans, des pilotes et des joueurs. Griiip rend les courses plus attractives lors des championnats, et, par conséquent, pour les télédiffuseurs, les plateformes de streaming, les spectateurs et les joueurs.

Ronen Artman, Vice - Président du Marketing chez LiveU, a dit: « Notre collaboration avec Griiip a changé la donne. Ensemble, nous avons créé la solution de télédiffusion la plus informative et exaltante qui soit. Nous sommes convaincus que la combinaison de Griiip et de LiveU dans une unique plateforme va devenir le standard dans l'industrie des courses automobiles grâce à la valeur ajoutée incroyable qu'elle procure. »

Ce partenariat officiel entre LiveU et Griiip permet de combiner leurs produits et d'offrir une solution "Plug & Play" permettant de récolter, monter et distribuer des vidéos en direct, associées à des contenus riches en données pour raconter une histoire et impliquer le spectateur au maximum, afin d'enrichir la diffusion des sports automobile d'une façon jusqu'alors inédite.

Tamir Plachinsky, PDG de Griiip, a dit: "Notre plateforme transporte le spectateur directement au cœur de l'action, en live depuis la piste ou d'autres endroits clés du sport automobile et rend les expériences des spectateurs encore plus intenses. Grâce à l'analyse des données provenant des véhicules ainsi que des pilotes, nous fournissons un flux d'informations aux spectateurs de manière attrayante, dans un format simple à comprendre et qui contribue à raconter une histoire. En combinant nos solutions de données et d'implication des spectateurs avec les solutions de vidéo HD en direct à la pointe de la technique de LiveU, il nous est possible de délivrer efficacement un vrai contenu innovant et à forte valeur ajoutée pour nos partenaires diffuseurs, pour les organisateurs de courses automobiles, ainsi que pour les spectateurs et joueurs. »

La solution conjointe de LiveU et de Griiip sera en démonstration au salon IBC2019 sur le stand LiveU (3.B62).

FIN

À propos de LiveU

LiveU est le leader de la révolution du direct vidéo, et fournit des solutions de streaming en direct pour la TV, les mobiles, ainsi que les médias en ligne et les réseaux sociaux. Faites participer votre public à votre histoire en lui fournissant une vidéo en direct parfaite et de haute qualité, retransmise quel que soit l'endroit où vous vous trouvez grâce à notre technologie brevetée d'agrégation et de transport de flux. LiveU établit une bande passante stable ainsi qu'une connexion fiable pour vous permettre de capturer, gérer et distribuer des directs de haute qualité à distance et les retransmettre par internet. Notre large gamme de produits est la référence de l'industrie de la production de vidéo live. Des sacs à dos aux smartphones, des solutions hybrides satellite/cellulaire aux antennes externes, LiveU offre une gamme complète de produits pour une couverture en direct à tout moment et en tout lieu. LiveU propose également des solutions complètes de gestion et de distribution de la vidéo dans le Cloud. Avec plus de 3 000 clients dans plus de 100 pays, la technologie de LiveU est la solution de choix pour les diffuseurs, les média en ligne, les agences de presse et les réseaux sociaux du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.liveu.tv/fr, ou bien nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedInou Instagram.

À propos de Griiip