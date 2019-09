Alibaba: Die Top-Aktie aus dem Reich der Mitte

Dank neuer Aufträge hat sich das Wachstum in der chinesischen Dienstleistungsbranche im August auf den höchsten Stand der zurückliegenden drei Monate beschleunigt. Die Zahl der Neueinstellungen stieg so stark an wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr.

Der am Mittwoch veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex verbesserte sich im August auf 52,1 Punkte von 51,6 Zählern im Juli und damit auf den höchsten Wert seit Mai. Werte über 50 zeigen ein Wachstum an.

Anhaltender Boom im Online-Handel

Diese Entwicklung deutet auf wieder steigenden Wohlstand der chinesischen Bevölkerung hin, bei der das Bedürfnis nach mehr Komfort und Luxus weiter zunehmen dürfte. Auch die kontinuierlich wachsende chinesische Internet-Community, die nach offiziellen Schätzungen inzwischen 854 Millionen Menschen umfasst, sorgt für einen anhaltenden Boom im Online-Handel.

