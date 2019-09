Seit einem Jahr dürfen Balkon-Module grundsätzlich in jeder Wohnung angeschlossen werden. Berlin hat die Anmeldung nun stark vereinfacht. Berliner können so mit wenig Aufwand zum eigenen Energieversorger werden und bares Geld sparen. Seit in 2018 eine entsprechende DIN-Norm abgeändert wurde, ist der Weg für Balkon-Module mit einer maximalen Leistung von 600 Watt frei. Die Geräte müssen über eine abzugssichere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...