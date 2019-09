DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.929,60 +0,82% +16,60% Euro-Stoxx-50 3.448,95 +0,82% +14,91% Stoxx-50 3.163,96 +0,67% +14,63% DAX 12.025,25 +0,96% +13,89% FTSE 7.293,45 +0,35% +8,03% CAC 5.524,56 +1,07% +16,78% Nikkei-225 20.649,14 +0,12% +3,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 178,07 -76

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,64 53,94 +1,3% 0,70 +13,7% Brent/ICE 58,85 58,26 +1,0% 0,59 +6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.536,20 1.548,00 -0,8% -11,80 +19,8% Silber (Spot) 19,29 19,26 +0,1% +0,03 +24,5% Platin (Spot) 973,75 957,75 +1,7% +16,00 +22,3% Kupfer-Future 2,55 2,51 +1,7% +0,04 -3,4%

Die Ölpreise machen einen Teil ihrer Vortagesverluste wett, gestützt von den chinesischen Konjunkturdaten und der allgemeinen Entspannung an den Aktienmärkten. Im Blick stehen die Daten zu den US-Ölvorräten, die der Branchenverband API am Abend (MESZ) veröffentlichen wird. Sie gelten als Indikator für die offiziellen Daten des US-Energieministeriums, die in dieser Woche erst am Donnerstag veröffentlicht werden, weil am Montag die Behörden und Börsen in den USA wegen eines Feiertags geschlossen waren.

Gold, das am Dienstag von der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit profitiert hatte, ist dagegen nicht gefragt. Hier kommt es zu Gewinnmitnahmen, nachdem sich das Edelmetall seinem Jahreshoch genähert hatte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Rücksetzer vom Dienstag dürften sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte deutlich erholen. Zum einen haben schwache Konjunkturdaten am Dienstag Erwartungen geschürt, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik lockert. Überdies hat die New Yorker Filiale der Federal Reserve mitgeteilt, dass die Fed ihre Bilanz gegen Ende des Jahres wieder ausweiten könnte. Der Wirtschaftsbericht Beige Book der Federal Reserve, der um 20.00 Uhr MESZ veröffentlicht wird, könnte Aufschluss über das weitere Vorgehen der Notenbank geben, ebenso wie Reden einiger Fed-Vertreter. Zum anderen kommen hoffnungsvoll stimmende Nachrichten aus der Politik mit der Aussicht auf eine Entspannung in Hongkong und der jüngsten Entwicklung um den Brexit. Außer dem Beige Book wird an Konjunkturdaten noch vor Handelsbeginn die Handelsbilanz aus dem Juli veröffentlicht. Auf der Unternehmensseite steht der Fleischproduzent Tyson Foods mit einer Gewinnwarnung im Blick. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um gut 4 Prozent. Positiv scheint die Entscheidung von Walmart anzukommen, den Verkauf von Schusswaffen einzuschränken, nachdem bei zwei Schießereien in Filialen des Einzelhandelskonzerns jüngst mehrere Menschen getötet wurden. Der Kurs von Walmart steigt um 0,9 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -53,4 Mrd USD zuvor: -55,15 Mrd USD 20:00 Fed, Beige Book 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - CA 16:00 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen halten an den Gewinnen am Mittwochmittag fest. Neben positiven chinesischen Konjunkturdaten und der Hoffnung auf ein Ende der Unruhen in Hongkong profitiert Europa von der Entspannung der italienischen Regierungskrise, nachdem die Mitglieder der 5-Sterne-Bewegung eine Koalition mit der Demokratischen Partei gebilligt haben. Auch in Sachen "Brexit" gibt es neue Hoffnung, nachdem Brexit-Premier Boris Johnson seine Mehrheit im Unterhaus verloren hat. Der Mailänder MIB-30 zeigt mit einem Plus von 1,6 Prozent weiter Relative Stärke. Am italienischen Anleihenmarkt fallen die Rendite überwiegend weiter. Unicredit gewinnen 2,6 Prozent und Intesa Sanpaolo 1,6 Prozent. Der Stoxx-Bankenindex gehört mit einem Plus von 1,5 Prozent zu den größten Gewinnern unter den Branchenindizes in Europa, wobei alle Sektoren mehr oder weniger deutlich im Plus liegen. Gekauft werden auch die zuletzt unter Druck stehenden Aktien der Luxusgüterhersteller mit hohen Umsätzen in Hongkong. LVMH und Kering gewinnen 2,9 bzw 3,5 Prozent, Richemont 3,6 und Swatch 3,2 Prozent. Der Index der Einzelhandelswerte steigt um 1,4 Prozent. Überzeugende Geschäftszahlen treiben Thales um 7,1 Prozent nach oben. Delivery Hero gewinnen 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat die Umsatzprognose an das obere Ende der Spanne zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro angehoben. Im Blick steht auch die Indexüberprüfung für die DAX-Familie am Abend. Gewinner des Revirements dürften die Aktien von MTU Aero Engines, Varta und CTS Eventim sein, wahrscheinlich auch die Aktien von Rational und von Dermapharm. Traton werden sich voraussichtlich erst einmal mit dem SDAX zufrieden geben werden müssen. Thyssenkrupp werden ihren DAX-Platz sehr wahrscheinlich an den Triebwerksbauer MTU abgeben. Damit dürften die lange als Aufsteiger gehandelten Deutsche Wohnen leer ausgehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1016 +0,40% 1,0974 1,0961 -3,9% EUR/JPY 117,01 +0,67% 116,49 115,95 -6,9% EUR/CHF 1,0845 +0,12% 1,0842 1,0821 -3,7% EUR/GBP 0,9035 -0,47% 0,9067 0,9067 +0,4% USD/JPY 106,22 +0,26% 106,15 105,79 -3,1% GBP/USD 1,2193 +0,88% 1,2107 1,2088 -4,5% USD/CNY 7,1518 -0,38% 7,1664 7,1792 +4,0% Bitcoin BTC/USD 10.551,50 -1,38% 10.582,00 10.637,25 +183,7%

Das Pfund setzt am Mittwoch seine Erholung fort. Grund sind weiter die Brexit-Entwicklungen mit dem Votum des Parlaments vom Vorabend, bei dem die Brexit-Strategie von Premierminister Boris Johnson durchkreuzt wurde. Der schwache Einkaufsmanagerindex für den britischen Dienstleistungssektor bremste die Erholung nur vorübergehend.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Politische Entspannungssignale haben die asiatischen Börsen am Mittwoch im späten Geschäft nach oben getrieben. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam will einem Pressebericht zufolge die formelle Rücknahme des Auslieferungsgesetzes zwischen der Sonderverwaltungszone und der Volksrepublik China ankündigen und damit zumindest eine der Forderungen der Demonstranten erfüllen. Gestützt wurden die Aktienmärkte der Region auch vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor, der sich im August leicht verbessert hat. Die Titel des Fleischanbieters WH Group kletterten in Hongkong um 8,1 Prozent. Die Schweinefleischpreise in China blieben auf dem Vormarsch. Sony Financial büßten in Tokio 4 Prozent ein, die Rendite japanischer Staatsanleihen war auf ein neues Dreijahrestief im Verlauf gesunken. Sehr schwach zeigten sich japanische Automobiltitel: Nissan und Mitsubishi Motors sanken um 1,7 bzw. 2,4 Prozent - Suzuki Motor fielen um 2,7 Prozent. Der japanische Auto-Absatz in Südkorea war deutlich gefallen. Händler sprachen von einem Verbraucherboykott japanischer Waren wegen der jüngsten Streitigkeiten um Zwangsarbeit während der japanischen Besatzung. Auch in Indien stand der Automobilsektor unter Druck. Tata Motors verloren 3,2 Prozent, Maruti Suzuki 1,1 Prozent und Mahindra & Mahindra 0,6 Prozent. Laut Händlern litt der Sektor unter der gesunkenen Nachfrage nach Kraftfahrzeugen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen am Mittwoch etwas an. Insgesamt bleiben sie zwar auf vergleichsweise niedrigem Niveau. "Vor der EZB-Sitzung weht Gegenwind", heißt es aber bei der Commerzbank. Auch das starke Emissionsgeschäft dämpfe die Aussichten.

Der Argentinien-Spread hat sich nun etwas beruhigt. Mit 2.850 Basispunkten hat er sich zuletzt nur noch um 28 Basispunkte ausgeweitet. "Nach einer Vielzahl von - auch technisch bedingten - Ratingaktionen in den letzten Tagen spiegelt sich mittlerweile auch im aktuellen Bonitätsprofil die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls oder einer Schuldenrestrukturierung wider", heißt es bei der DZ Bank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer investiert in Berlin 100 Mio Euro in keimfreie Arzneifertigung

Bayer nimmt rund 100 Millionen Euro für den Aufbau einer keimfreien Pharmaproduktion in die Hand. Am Standort in Berlin-Mitte soll bis Ende 2021 ein globales Kompetenzzentrum für die aseptische Herstellung von Arzneien entstehen. Bayer-Pharmachef Stefan Oelrich stellte das Investitionsprojekt im Beisein des Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, vor. Die Investition sei ein klares Bekenntnis zum Innovationsstandort Berlin, sagte Oelrich.

Munich Re startet zweite Tranche von Aktienrückkaufprogramm

Munich Re wird bis Jahresende weitere Aktien zurückkaufen. Vom 5. September bis spätestens 4. Dezember will der Münchener Rückversicherungskonzern die zweite Tranche des bereits angekündigten Rückkaufprogramms starten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll Aktien im Wert von bis zu 360 Millionen Euro erworben werden.

Deutsche-Bank-Chef: Sehen uns mit neuer Strategie gut gewappnet

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 04, 2019 07:25 ET (11:25 GMT)

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht sein Institut mit dem im Juli vorgestellten Konzernumbau auch bei einer wirtschaftlichen Eintrübung gut aufgestellt. "Mit dieser neuen Strategie sehen wir uns für den konjunkturellen Abschwung gewappnet", sagte Sewing bei der Handelsblatt-Veranstaltung "Bankengipfel" in Frankfurt. "Auch in einem schwierigen Umfeld gehen wir davon aus, dass wir die Renditen für unsere Aktionäre steigern und gleichzeitig Kapital freisetzen kann."

Siemens errichtet Gas- und Dampfkraftwerk in der Bretagne

Siemens soll für eine Tochter des französischen Ölkonzerns Total in der Bretagne ein Gas- und Dampfkraftwerk errichten. Der Auftrag, der auch Betrieb und Wartung der Anlage für die nächsten 20 Jahre umfasst, hat nach Angaben des Münchner DAX-Konzerns einen Wert von rund 450 Millionen Euro. Im zweiten Halbjahr 2021 soll das Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 446 Megawatt am Standort Landivisiau in Betrieb genommen werden.

Continental steigt bei israelischem Start-up Cartica AI ein

Continental baut sein Engagement im Bereich Künstlicher Intelligenz (AI) mit einer Beteiligung am israelischem Softwareunternehmen Cartica AI aus. "Cartica AI bietet die Chance für schnellere Serienreife von KI-Projekten im Automobilbereich", wird Demetrio Aiello, Leiter des Forschungsbereichs Künstliche Intelligenz und Robotik bei Continental, in der Mitteilung zitiert. Angaben über die Beteiligungshöhe oder den Preis machte der DAX-Konzern nicht.

Wirecard erweitert Zusammenarbeit mit Mizuho Bank

Der Zahlungsdienstleister Wirecard weitet seine Geschäftsbeziehung mit der japanischen Mizuho Bank aus. Wie das im DAX gelistete Unternehmen mitteilte, wollen beide Unternehmen in mehr Regionen und bei gemeinsamen digitalen Zahlungslösungen kooperieren. Bereits seit 2018 werden Dienstleistungen für Firmenkunden der Mizuho Bank, eine Tochter der Mizuho Financial Group, in Asien angeboten.

IG Metall kündigt Widerstand gegen Übernahme von Osram durch AMS an

Die IG Metall will eine Übernahme des Lichtkonzerns Osram durch den österreichischen Halbleiterhersteller AMS nicht kampflos hinnehmen und hat dessen Aktionäre aufgefordert, sich gegen das Vorgehen zu stellen. "Ohne belastbare, rechtssichere Beschäftigungs- und Standortzusagen sowie ein schlüssiges Zukunftskonzept wird sich die IG Metall weiterhin gegen die Übernahme durch AMS stellen", erklärte eine Sprecherin der Gewerkschaft am Tag nach der Freigabe von dessen 4,3 Milliarden Euro schwerer Offerte durch die Bafin.

Delivery Hero mit höherem Verlust - Umsatzausblick optimistischer

Delivery Hero hat im ersten Halbjahr aufgrund von Investitionen in den Ausbau des Geschäfts den bereinigten operativen Verlust massiv ausgeweitet. Bei der Umsatzprognose für 2019 ist der Berliner Online-Bestell- und Lieferdienst für Essen nun noch etwas optimistischer. Für 2019 erwartet Delivery Hero nun einen Umsatz am oberen Ende der Spanne zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro, auf die der MDAX-Konzern die Prognose im Juni angehoben hatte.

Chemiebranche senkt erneut Prognose 2019 - Belebung fällt aus

Die deutsche Chemiebranche ist in den vergangenen zwei Monaten angesichts der Abschwächung der Weltwirtschaft und der Handelskonflikte noch pessimistischer geworden. Nach der Prognosesenkung im Juli hat die drittgrößte deutsche Industriebranche nun erneut den Ausblick für das Gesamtjahr reduziert. Die Branche erwartet nun keine Belebung mehr im zweiten Halbjahr.

Mediaset-Aktionäre segnen Fusion zu MfE ab

Die Mediaset-Aktionäre haben am Mittwoch auf einer außerordentlichen Hauptversammlung die Fusion von Mediaset und Mediaset Espana zu einer niederländischen Holding abgesegnet, wie die Mediaset SpA mitteilte. Durch den Zusammenschluss der italienischen und spanischen Geschäfte, für den bestimmte Bedingungen gelten und der noch von den Aktionären von Mediaset Espana Comunicacion SA im Laufe des Mittwoch abgesegnet werden muss, entsteht ein neues Unternehmen, Media for Europe NV (MFE). MFE wird die Holding für die Mediaset Gruppe werden, teilte das italienische Rundfunkunternehmen mit.

RBS im 3. Quartal durch hohe Rückstellungen belastet

Bei der Royal Bank of Scotland werden die Ergebnisse im dritten Quartal durch eine unerwartet hohe Rückstellung in der Größenordnung 600 bis 900 Millionen britische Pfund (663 bis 995 Millionen Euro) belastet. Grund hierfür sind das erhöhte Aufkommen von Kundenbeschwerden und Rückforderungen im Zusammenhang mit dem unzulässigen Verkauf von Versicherungen gegen Zahlungsausfall. Diese Beschwerden haben bis Fristende am 29. August stark zugenommen und waren höher als erwartet, wie die britische Bank mitteilte.

Thales steigert Gewinn und bestätigt Ausblick am unteren Ende

Der Rüstungskonzern Thales hat im ersten Halbjahr mehr verdient, ist aber beim Ausblick auf das laufende Jahr etwas pessimistischer geworden. Der Vorstand rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum nur noch am unteren Ende der zuvor ausgegebenen Spanne von 3 bis 4 Prozent. Grund sei ein zu erwartender Rückgang im globalen Raumfahrtgeschäft um rund 10 Prozent. Der Nettogewinn des französischen Konzerns erhöhte sich auf 557 (Vorjahr: 457) Millionen Euro.

S&P hebt Sony-Rating auf A- mit stabilem Ausblick

S&P hat sein langfristiges Rating für den japanischen Elektronikkonzern Sony um eine Stufe auf A- (zuvor BBB+) angehoben und sein kurzfristiges Rating von A-2 bestätigt. Der stabile Ausblick spiegele die Einschätzung wider, dass Sony weiterhin ein hohes operatives Ergebnis (EBITDA) und solide Finanzkennzahlen erzielen kann, trotz wachsender weltwirtschaftlicher Unsicherheiten.

