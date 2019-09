Tristesse bei der Windenergie: Tausende von Arbeitsplätzen sind verloren. Der Ausstieg aus der Windkraft könnte noch schneller kommen als der aus der Kohle.

In der deutschen Windindustrie sind nach einer Erhebung im Auftrag der IG Metall Küste seit Beginn des vergangenen Jahres 8.000 bis 10.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Damit setze sich die Entwicklung des Jahres 2017 fort, als die Branche bereits 26.000 Arbeitsplätze einbüßte, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Hamburg mit.

Die Betriebsräte der wesentlichen Betriebe sehen die weitere Entwicklung der Branche sehr negativ und erwarten weitere Entlassungen, hieß es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...