Hamburg (ots) - Gänsehaut-Feeling garantiert: Batmans Widersacher bekommt endlich seinen eigenen Film! Am 10. Oktober 2019 kommt mit "Joker" der erste Film über die Entwicklungsgeschichte des gleichnamigen Bösewichts in die Kinos. CinemaxX zeigt bereits am 9. Oktober deutschlandweit die Preview der lang ersehnten DC-Comic-Adaption - in ausgewählten CinemaxX Kinos auch als englische Originalversion*. Die Tickets für die "Joker"-Preview gibt es ab sofort den CinemaxX Kinokassen und online unter www.cinemaxx.de/joker erhältlich.



Der Joker gilt spätestens seit seiner Darstellung durch den verstorbenen Heath Ledger als einer der wohl komplexesten Leinwand-Bösewichte. In seinem ersten eigenen Film wird er nun von keinem Geringeren als Joaquin Phoenix verkörpert. Bei der Premiere im Rahmen des Filmfestivals in Venedig erhielt die Origin-Story sage und schreibe 8-minütige stehende Ovationen. Denn die Comic-Adaption ist anders als das, was man bisher kennt. Ohne Materialschlacht und CGI-Spektakel zeigt "Joker" unter der Regie von Todd Philipps eine sehr düstere und sozialkritische Charakterstudie und die Entwicklungsgeschichte eines gescheiterten, verstoßenen Mannes auf seinem letztendlichen Weg zum skrupellosen Bösewicht.



CinemaxX zeigt am 9. Oktober, also einen Tag vor dem offiziellen Kinostart, die Preview des schon jetzt als Oscar-Kandidat gehandelten "Joker" auf der großen Leinwand.



Die Tickets für die Preview von "Joker" gibt es ab sofort an den CinemaxX Kinokassen sowie online unter www.cinemaxx.de/joker.



* "Joker"-Preview auch als englische Originalversion: CinemaxX Augsburg, CinemaxX Bremen, CinemaxX Essen, CinemaxX Freiburg, CinemaxX Göttingen, CinemaxX Hamburg-Dammtor, CinemaxX Hannover, CinemaxX München, CinemaxX Stuttgart-Liederhalle



