IRW-PRESS: Pasha Brands Ltd.: Pasha Brands erwirbt symbolträchtige Marke Baked Edibles

Vancouver (British Columbia), 4. September 2019. Pasha Brands Ltd. (CSE: CRFT, OTC: CRFTF, FSE: ZZD) (Pasha), das größte Unternehmen Kanadas für von Hand entwickelte Cannabismarken, hat bekannt gegeben, dass es die Marke Baked Edibles (Baked Edibles) erworben hat, die zuvor von der ältesten kommerziellen Cannabisbäckerei Kanadas verwendet worden war. Bei seinem vorherigen Durchlauf war Baked Edibles vor der Legalisierung eine symbolträchtige Marke, die die Kanadier jahrelang verwendet haben und die nun ihren Platz unter den führenden Esswarenmarken auf dem regulierten Markt einnehmen wird.

Unter den früheren Eigentümern belieferte Baked Edibles nach dem R v. Smith-Spruch des Obersten Gerichtshofs, wonach das Recht auf den Besitz von Cannabisderivaten für medizinische Zwecke gesetzlich bestätigt wurde, den kanadischen Markt von seinem Hauptsitz in Victoria aus ab 2015 mit hochwertigen Esswaren, Cannabisölen, Kapseln und Topika. Abgesehen von einer außergewöhnlichen Produktlinie hob sich Baked Edibles durch die Beschaffung qualitativ hochwertiger Zutaten und - im Interesse der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit - durch die Bereitstellung wertvoller Produktinformationen und Dosierrichtlinien von anderen Graumarkt-Esswarenmarken ab. Es war auch die erste Cannabisbäckerei in Kanada, die eine kommunale Gewerbeberechtigung erhalten hat.

Mit dem Erwerb der Marke Baked Edibles und des damit in Zusammenhang stehenden geistigen Eigentums wird Pasha die Produktpalette der Marke überarbeiten, um den bevorstehenden Änderungen des Cannabis Act durch Health Canada besser zu entsprechen, während gleichzeitig der Geist von Baked Edibles durch die Anwendung bestehender Rezepte und die Verwendung qualitativ hochwertiger Zutaten aufrechterhalten wird.

Der Name Baked Edibles, der bei den Verbrauchern seit langer Zeit auf dem Graumarkt beliebt ist, bildete die Grundlage für einen Betrieb, der in den Bereichen Dosierungskontrolle, erstklassige Standardarbeitsanweisungen und Produktbeständigkeit richtungweisend war.

Dies ist eine natürliche Ergänzung für Pasha und veranschaulicht unseren Ansatz, authentische Cannabismarken auf den legalen Markt zu bringen, sagte Jason Longden, CEO von Pasha. Baked Edibles ist eine feste Größe der kanadischen Cannabisindustrie und hat zweifellos den Standard dafür gesetzt, was qualitativ hochwertige Esswaren sein sollten. Da die Vorschriften von Health Canada hinsichtlich Lebensmittel und Verbrauchsmaterialien in den kommenden Monaten erwartet werden, freuen wir uns darauf, unser Produktangebot weiterzuentwickeln.

Über Pasha Brands

Von seinem Firmensitz in Vancouver (British Columbia) aus agiert Pasha als ein in der Zeit der Prohibition gegründetes, vertikal integriertes Markenunternehmen, das in der Craft Cannabis-Branche in British Columbia fest verankert ist und einen internationalen Ruf genießt. Dank seiner nachweislichen Kompetenzen auf dem Gebiet des Cannabisanbaus, der genetischen Forschung und Entwicklung, der Produktverarbeitung und des Einzelhandels und über sein Netzwerk aus Hunderten von Craft Cannabis-Lieferanten, die alle unter dem Dach von Pasha operieren, hat sich Pasha im neu entstandenen legalen Cannabismarkt eine hervorragende Position gesichert.

Die Pasha-Tochter Medcann Health Products Ltd. ist ein von Health Canada lizenzierter Anbau- und Verarbeitungsbetrieb, der über eine Lizenz für den Verkauf von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada verfügt.

Pasha und BC Craft arbeiten zurzeit auch an der Errichtung eines Craft Cannabis Campus, mit dem sichergestellt werden soll, dass der neu entstandene legale Markt für Cannabis in Kanada auch von handwerklicher Qualität geprägt ist. BC Craft hat es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe im Cannabissektor bei der Einhaltung der Sicherheitsauflagen und bei der Lizenzierung zu unterstützen und ihr Wachstum als Mikro-Anbaubetriebe zu fördern. Dank ihrer Kompetenzen in den Bereichen (Aus-)Bildung und Compliance hilft die Marke den Anbaubetrieben dabei, im regulierten Markt der Cannabislieferanten Fuß zu fassen.

Die Stammaktien von Pasha werden an der CSE unter dem Börsensymbol CRFT und an der FWB unter dem Börsensymbol ZZD gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.pashabrands.com.

