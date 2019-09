Die große Mehrheit der Eltern in Deutschland (77 Prozent) ist mit der Schule ihres Kindes zufrieden. Das zeigen die Ergebnisse des "Deutschen Schulbarometers", einer Umfrage der Robert-Bosch-Stiftung in Kooperation mit der Wochenzeitung "Die Zeit".



Auch mit der Leistung der Lehrer sind die Eltern zufrieden. 81 Prozent der Grundschuleltern halten die Lehrkräfte ihres Kindes für engagiert; unter den Eltern, deren Kinder eine weiterführende Schule besuchen, sind es 66 Prozent. 75 Prozent aller Eltern finden zudem, dass die Lehrkräfte einen anstrengenden Beruf haben. Die große Mehrheit der Eltern hält die Beurteilung ihrer Kinder zudem für fair.



Gleichzeitig glaubt allerdings nur die Hälfte der Eltern (46 Prozent), dass die Schule ihre Kinder ausreichend auf das Leben nach der Schule vorbereitet. 22 Prozent der Eltern, deren Kinder eine weiterführende Schule besuchen, verneinen dies. Für das "Deutsche Schulbarometer" befragte das Institut für angewandte Sozialwissenschaft (Infas) im August 1.011 Eltern von Kindern an Grundschulen und weiterführenden Schulen aus ganz Deutschland.