Am amerikanischen Aktienmarkt hält die Sommerflaute an: Mit dem Rücksetzer am Dienstag ist der Dow Jones Industrial Index wieder in die Mitte der seit Wochen bestehenden Handelsrange gefallen. Zwei markante Wendepunkte liefern die nächsten Kursziele. Anleger brauchen weiterhin viel Geduld: Wie so häufig in den Spätsommerwochen befindet sich der Dow ...

Den vollständigen Artikel lesen ...