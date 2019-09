Die organisatorische Neuausrichtung bei REHAU Automotive sei ein längerfristig angelegter Prozess, der zunächst mit personellen Veränderungen in der Führungsspitze der Division Automotive beginnt. Mit Wirkung zum 1. September verstärkt Dr. Markus Distelhoff als neuer Chief Executive Officer des Automotive Executive Boards (CEO AEB) und Mitglied des Group Executive Boards der REHAU Gruppe am Standort Rehau das Unternehmen. Markus Distelhoff verfügt über langjährige und breite Erfahrung in der Leitung ...

