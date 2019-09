Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Entwurf des Berliner Senats zum Mietendeckel sei nicht so schlimm wie anfangs befürchtet und zeige, dass es noch ein wenig Spielraum für Mieterhöhungen gebe, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch seien die Höchstgrenzen ziemlich niedrig. Er warte nun erst einmal das Endergebnis ab, sehe aber nur geringe Risiken für seine Wachstumsprognosen. Bisher habe er Vonovia favorisiert. Die auf den Berliner Wohnungsmarkt fokussierten Unternehmen seien nun aber mittelfristig attraktiv bewertet./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-09-04/14:33

ISIN: DE000A0HN5C6