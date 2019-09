Konventionelle Hochdruck-Entladungslampen kommen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Rentabilität weiterhin vorherrschend als künstliche Lichtquelle in der Gartenbauindustrie zum Einsatz. Sie bieten ein gleichmäßiges und für das Pflanzenwachstum ausreichendes Spektrum. Eine immer kostengünstigere Produktion bei den LEDs führt jedoch zunehmend dazu, dass diese die Lücke zu den traditionellen entladungsbasierten Beleuchtungstechnologien immer weiter schließen können. Leuchtdioden stellen mittlerweile eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative zu den herkömmlichen Lichtquellen dar, insbesondere für hochwertige Kulturen, was zu einem großen Hype um die zu erzielenden Ergebnisse führt.

Vorteile der LED-Beleuchtung

Zweifellos haben LEDs mehrere Vorteile. Die abgestrahlte Wärme ist stark reduziert, was den Züchtern eine bessere Kontrolle über das Klima in Gewächshäusern ermöglicht. Dadurch lassen sich die Lampen auch näher an den Pflanzen platzieren, ohne dass die Gefahr des Austrocknens besteht. Aufgrund dieser flexiblen Platzierung können LEDs auch eine gleichmäßigere Lichtverteilung auf einer Anbaufläche erreichen. Diese Vorteile haben wesentlich zur Entwicklung der vertikalen Landwirtschaft beigetragen, bei der einzelne Pflanzbeete übereinander platziert sind. Ein Panel oder eine Reihe von LEDs beleuchtet hierbei jedes einzelne Pflanzbeet, was die Raumausnutzung stark verbessert. Es besteht sogar die Möglichkeit, auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Wachstumsphasen unabhängig voneinander zu pflegen. Zusammen mit anderen Methoden wie Hydroponik und Aquaponik hat dies zu einem großen Hype um die Umstellung der Landwirtschaft auf Techniken und Methoden geführt, wodurch ...

