BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat eine Bewertung der Entwicklungen im britischen Unterhaus abgelehnt und betont, eine mögliche Fristverlängerung müsse von London bei der EU beantragt werden. Er wolle "die parlamentarischen Vorgänge in Großbritannien auch weiterhin nicht kommentieren", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zur Frage der Fristverlängerung erklärte er: "Generell wäre es an Großbritannien, an der britischen Regierung, eine Fristverlängerung bei der EU zu beantragen."

Dies sei bereits zwei Mal passiert. "Wenn es noch einmal passierte, dann würde sich die EU damit befassen." Diesen Ereignissen könne er aber nicht vorgreifen. Die Bundesregierung beobachte "die Abläufe im britischen Parlament mit Interesse", er wolle aber "nicht über mögliche Abläufe spekulieren", sagte Seibert. Der Regierungssprecher verwies zudem auf eine Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel CDU), wenn ein Wille da sei, sei auch bis Ende Oktober ein gemeinsames Arbeiten an Vorschlägen möglich. Solche müsse aber London auf den Tisch legen.

