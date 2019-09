Neckarsulm (ots) - Lidl intensiviert weiter seine Kooperationen mit Herstellern heimischer Produkte und bringt erneut unter dem Motto "Mehr Spaß an Wein" eine Woche lang exklusive Weine deutscher Winzer in alle Filialen und den Onlineshop. Zum attraktiven Preis zwischen 1,99 Euro und 6,99 Euro pro Flasche finden Lidl-Kunden über 30 verschiedene Weine von lieblich bis trocken. "Wein ist längst im Mainstream angekommen - dabei spreche ich nicht nur vom günstigen Tafelwein, sondern von echten Qualitätstropfen, mit Leidenschaft und Können gekeltert zum erschwinglichen Preis", erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.



Bekannte Namen wie Hammel, Adelmann, Dreißigacker oder Pfaffmann stellen ihre Kreationen der breiten Lidl-Kundschaft vor. Darunter sind auch echte Schätze zu entdecken, wie die vom pfälzischen Winzer Christoph Hammel neu aufgelegte Weißweincuvée Liebfraumilch für 5,99 Euro pro Flasche. "Sie liegt ganz knapp über halbtrocken und zeigt sich erfrischend fruchtig, perfekt in geselliger Runde oder insbesondere auch zu scharfem Essen. Wer sie danach immer noch in eine Schublade steckt, ist selbst schuld", sagt der passionierte Wein-Kreateur Hammel.



Mit Leidenschaft und Können: Echte Spezialisten kuratieren exklusiv für Lidl-Weine



Auch Felix Graf Adelmann entwickelt unter seiner Marke 1272 Schaubeck Weine für Lidl. Einer davon ist der im Württembergischen beliebte Lemberger. "Ich kenne 1272 Gründe, Lemberger zu lieben. Den trockenen Rotwein genießt man am besten zu Fleischgerichten bei einer Trinktemperatur von 16-18°C. Dieser Rotwein überzeugt mit seiner pfeffrigen Note in Verbindung mit dunklen Beerenaromen. Ein Wein für gehobene Ansprüche."



Mit 26.000 Hektar ist Rheinhessen das größte deutsche Weinbaugebiet. Hier hat der gelernte Weinbaumeister Christian Dreißigacker mit Freunden die "Rheinhessen Wine Lovers" gegründet, unter deren Label Lidl in der Deutschen Weinwoche den fruchtigen "Goldschatz Grauburgunder" und die sommerliche Burgundercuvée "Herzblatt Weißburgunder & Chardonnay" anbietet. Bei ihnen schmeckt man das Besondere der rheinhessischen Böden, Lagen und des besonderen Klimas heraus.



Sonderhandzettel mit Weintipps und Food-Pairing-Ideen



Passend zu den Angeboten gibt Lidl seinen Kunden wertvolle Tipps rund um die ideale Wein-Auswahl je nach Geschmack oder der jeweiligen Menübegleitung, Infos zu Winzern und Anbaugebieten sowie Rezepte zum Nachkochen. Das Booklet "Deutsche Lieblingsweine" liegt in allen Filialen zur kostenlosen Mitnahme aus.



