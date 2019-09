Mainz (ots) -



Donnerstag, 5. September 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Axel Stein, Schauspieler und Comedian



Angebliche Anrufe der Polizei - So erkennt man Telefonbetrüger

Trends der Haushaltselektronik - Die IFA-Highlights 2019

Armins Spätsommerküche - Seelachs mit Pfifferlingen



Donnerstag, 5. September 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Sandra Maria Gronewald



Urteil im Fall Lügde - Sexueller Missbrauch auf Campingplatz

Geschäft mit Tierfriedhöfen boomt - Bellos letzte Ruhestätte

Expedition: Naturpark Drömling - Imbiss im Mitropa-Waggon



Donnerstag, 5. September 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Sandra Maria Gronewald



Ein Dorf im Trödelfieber - XXL-Flohmarkt in Simonswolde



Donnerstag, 5. September 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Florian Weiss



Prinzessin Charlottes erster Schultag - Royaler Termin mit Eltern und

Bruder

Udo Lindenberg stellt aus - Vernissage in Leipzig

Königin Silvia besucht Heidelberg - Rückkehr in die alte Heimat



Donnerstag, 5. September 2019, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Getrieben, gespalten, geschrumpft - CDU und SPD ohne Plan?



Gäste:

Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, Parteivorsitzende

Olaf Scholz, SPD, Stellvertretender Parteivorsitzender

Dagmar Rosenfeld, "Die Welt"-Chefredakteurin

Markus Feldenkirchen, Politischer Autor beim "Spiegel"

Andreas Wirsching, Historiker, Direktor Institut für Zeitgeschichte



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/58227