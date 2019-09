Gütersloh/Berlin (ots) - Auf seiner heutigen Pressekonferenz zur IFA enthüllte Miele seinen

ersten akkubetriebenen Handstaubsauger. Die Flexibilität des Triflex

mit seinem zum Patent angemeldeten 3-in-1-Konzept demonstrierte der

Geschäftsführende Gesellschafter Dr. Markus Miele anschaulich auf der

Bühne. Zu weiteren Highlights, vorgestellt von Dr. Reinhard Zinkann,

Geschäftsführender Gesellschafter, zählen Waschmaschinen und

Trockner, die schneller und umweltfreundlicher arbeiten, intelligent

miteinander vernetzt sind und zudem ein Wäschenachlegen bis kurz vor

Programmende ermöglichen. Einen Ausblick auf die im Herbst startende

Kampagne zur Einbaugeräte-Generation 7000 gab Dr. Axel Kniehl,

Miele-Geschäftsführer Marketing und Vertrieb.



Kabellose Staubsauger zeichnen sich durch einfaches, leichtes und

komfortables Saugen aus und sind heute auch hinsichtlich guter

Saugleistung klassischen Bodenstaubsaugern ebenbürtig. Das erste

Miele-Gerät in diesem Segment stellt die Vielseitigkeit an oberste

Stelle. "Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Triflex den

flexibelsten Akku-Handstaubsauger haben, den es aktuell auf dem Markt

gibt. Ein echtes Miele-Produkt, entwickelt und gefertigt in unserem

Werk in Bielefeld", sagte Markus Miele auf der Pressekonferenz, und

demonstrierte, wie sich das Gerät mit wenigen Handgriffen umbauen

lässt, um allen Erfordernissen im Haushalt gerecht zu werden. Weitere

Besonderheiten: Der Akku kann in der Wandhalterung oder auch extern

geladen werden. Mit einem Wechselakku verdoppelt sich die Laufzeit.



Zu einer kurzen Tour d'Horizon durch das neue Programm für die

Wäschepflege, mit neuer Technik und neuen Farben, lud Reinhard

Zinkann ein. Er unterstrich die gesteigerte Schnelligkeit der Geräte.

"49 Minuten für die normierte 'Waschwirkung A' - das ist ein neuer

Meilenstein." Auch bei den Trocknern sei dank des neuen,

umweltfreundlicheren FKW-freien Kältemittels die Laufzeit um

insgesamt 20 Minuten gesenkt worden. Verbessert hat Miele die

Funktion des Wäschenachlegens, die technisch immer schon möglich war,

jetzt aber erlaubt, bis kurz vor Programmende einzelne Wäschestücke

über die komplett geöffnete Tür nachzulegen. Vernetzungstechnisch neu

ist die Funktion "Wash2Dry", bei der die Geräte per WLAN miteinander

kommunizieren und der Trockner eigenständig nach dem Waschgang das

passende Trockenprogramm wählt.



Intelligente Technologie im Hintergrund macht die Handhabung der

Einbaugeräte-Generation 7000 so einfach wie nie. So hilft die neue

Anwendung CookAssist bei der Zubereitung des perfekten Steaks.

Ebenfalls auf der Messe zu sehen ist der BaristaAssistant, mit dem

Kaffeeliebhaber zu ihrem Lieblingsespresso finden.



Die Einzigartigkeit der Generation 7000 unterstreicht Miele mit der

neuen Markenkampagne LifeBeyondOrdinary, auf die Axel Kniehl einen

ersten Ausblick gab. Als Protagonisten treten in dieser Kampagne drei

Köche und ein Künstler auf. Die Bildsprache ist emotional und

phantastisch und folgt dem Anspruch, Miele als die führende "Kitchen

Experience Brand" weiter zu etablieren.



Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von

Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren,

Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und

Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner

für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und

Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore

(Geschäftsbereich Professional). Das 1899 gegründete Unternehmen

unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk

in Österreich, Tschechien, China und Rumänien. Hinzu kommen die zwei

Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der

Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2018/19 rund 4,16 Milliarden Euro

(Auslandsanteil rund 71 Prozent). In fast 100 Ländern ist Miele mit

eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten.

Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte

Konzern etwa 20.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 11.050 davon in

Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.



