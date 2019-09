Dämpfer für Adidas - trotz positivem Ausblick

Nachdem Adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) gefolgt von jüngsten Kursschwächen seinen Kursanstieg vorerst unterbrechen musste, ist auch der Aufstieg in den STOXX Europe 50 nicht geglückt. Dennoch stellt Adidas CEO Rorsted ein starkes zweites Halbjahr in Aussicht.

Adidas doch nicht im STOXX Europe 50

Der bekannte Index-Anbieter Stoxx Ltd. hat gestern Nacht die aktuellen Änderungen in den beiden europäischen Indizes EuroStoxx 50 und Stoxx Europe 50 bekannt gegeben. Vorne dabei waren Tage zuvor auch zwei deutsche Werte, beide vertreten im DAX 30 - die Deutsche Börse AG und die Adidas AG. Am Ende wurden die Adidas Anleger leider enttäuscht - während die Deutsche Börse in den EuroStoxx 50 aufgenommen wurde, ging Adidas leer aus.

