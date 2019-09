Berlin (ots/PRNewswire) - Kunden erreichen, Abläufe optimieren und Vertriebswege ausbauen - neue Features bieten Marken und Händlern zahlreiche Vorteile



ChannelAdvisor Corporation (NYSE:ECOM), ein führender Anbieter für Cloud-basierte E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Marken und Händler, ist auch in diesem Jahr wieder bei der DMEXCO als Aussteller dabei. Die Messe findet am 11. und 12. September 2019 in der Koelnmesse statt. ChannelAdvisor ist an Stand B021 in Halle 7 anzutreffen.



Besucher der Messe sind eingeladen, sich am Messestand mit den E-Commerce-Experten von ChannelAdvisor auszutauschen und mehr über aktuelle Branchentrends und neue Geschäftschancen für Marken und Händler im Digital Marketing zu erfahren. Selbstverständlich präsentiert ChannelAdvisor darüber hinaus auch seine neuesten Produktversionen und Features in virtuellen Demos, z. B.:



- Produktfeed-Management: Ganz gleich, ob Produkt-Content bei

Shopping-Engines, Werbenetzwerken, Bewertungsseiten oder

benutzerdefinierten Zielen bereitgestellt werden muss - mit den

vielen praktischen Tools zur Content-Anpassung und Feedverwaltung

von ChannelAdvisor sparen Marken und Händler wertvolle Zeit.

- Amazon-Preiskonsole: In einer zentralen, optimierten Oberfläche

liefert die Preiskonsole von ChannelAdvisor Amazon-Verkäufern

Einblicke in die Preisentwicklung, ihre Buy-Box-Performance, die

Wettbewerbslandschaft und vieles mehr. Über die Konsole können sie

die Konkurrenz beobachten, schnellere Entscheidungen treffen und

mithilfe diverser Repricing-Techniken (algorithmisch, regelbasiert

und/oder basierend auf der Verkaufsgeschwindigkeit) sofortige

Maßnahmen für einzelne oder mehrere Produkte ergreifen. Am 11. September haben Besucher zudem die Möglichkeit, den Vortrag von Link Walls, Vice President of Digital Marketing Strategy bei ChannelAdvisor, mitzuverfolgen. Seminar 4 in Halle 5 widmet sich ganz dem Trend des "One-Handed Commerce" und der Frage, wie Händler darauf reagieren sollten.



Mike Shapaker, Chief Marketing Officer von ChannelAdvisor, ist gespannt auf die diesjährige DMEXCO: "Die DMEXCO ist für Marken und Händler der perfekte Ort, sich eingehender mit E-Commerce-Lösungen zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu beschäftigen. Die ChannelAdvisor-Plattform verschafft diesen Unternehmen mehr Sichtbarkeit. Sie hilft, Neukunden auf aufstrebenden Marktplätzen zu erreichen - und sorgt mit Funktionen für ein schnelleres, effizienteres Fulfillment dafür, diese auch zu überzeugen. Unsere Experten freuen sich darauf, neugierige Besucher an ihrem Branchen-Know-how teilhaben zu lassen und ihnen echte Lösungen für die heutigen und kommenden E-Commerce-Herausforderungen zu zeigen."



Mehr über ChannelAdvisor erfahren Sie auch in unserem Blog, auf Twitter unter @ChAdvisorDE, auf Facebook und bei LinkedIn.



ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) vernetzt und optimiert den Handel weltweit mit einer der führenden, Cloud-basierten E-Commerce-Plattformen. Seit fast zwei Jahrzehnten setzen Händler und Marken auf ChannelAdvisor, um online mehr zu verkaufen, neue Vertriebskanäle und Zielgruppen zu erschließen, Betriebsabläufe zu verbessern - und mit präzisen Analysen noch wettbewerbsfähiger zu werden. Von der Absatzsteigerung zur optimierten Auftragsabwicklung auf Amazon, eBay, Google, Facebook und Hunderten weiteren Kanälen nutzen täglich Tausende Kunden die Lösungen von ChannelAdvisor.



Weitere Informationen finden Sie auf www.channeladvisor.de.



Pressekontakt:



Chrissula Vacharakis

+49 (0)30 30806012

Chrissula.Vacharakis@channeladvisor.com

Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/787743/channel_advisor_Logo.jpg



Original-Content von: ChannelAdvisor, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/58983