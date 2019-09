Bern (awp) - Den Aktionären des Sensorenherstellers AMS werden auch weiterhin Nerven wie Drahtseile abverlangt. Nach rückläufigen Notierungen in den Tagen zuvor, kommen die Papiere des Zulieferunternehmens aus Unterpremstätten am Mittwochnachmittag in den Genuss einer kräftigen Kurserholung. Händler erklären sich letztere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...