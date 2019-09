Von David Harrison

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Handelsbilanzdefizit der USA hat sich im Juli verringert, da die Industrieschwäche die Importe von produktionsbezogenen Produkten dämpfte. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 53,99 Milliarden Dollar nach revidiert 55,51 (vorläufig: 55,15) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 53,40 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 207,40 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 261,39 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 0,1 Prozent.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

Der eskalierende Zollstreit zwischen den USA und China beeinträchtigt weiter den Handel zwischen den beiden Ländern. Die Importe aus China gingen im Juli gegenüber Juni um 1,9 Prozent zurück, während die Exporte um 2,7 Prozent fielen.

Seit Jahresbeginn sind die chinesischen Importe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,4 Prozent gesunken, während die Exporte nach China um 17,3 Prozent nachgaben. Der Handel könnte in den kommenden Monaten noch volatiler werden, nachdem sowohl die USA als auch China am 1. September neue Zölle eingeführt haben.

