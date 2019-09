Bonn (ots) - Das Brexit-Drama geht weiter. Premierminister Boris Johnson musste am Dienstagabend eine herbe Niederlage hinnehmen, er hat seine Mehrheit im Parlament verloren. Seine Gegner wollen ihm den Weg zu einem "No Deal"-Brexit versperren. Doch Johnson beharrt darauf, die Europäische Union am 31. Oktober diesen Jahres zu verlassen.



Kommt es zu Neuwahlen? Wird der Austritt aus der EU verschoben? Oder bleibt es bei einem unkontrollierten Brexit mit unabsehbaren Folgen?



Anke Plättner diskutiert mit:



- Prof. Anthony Glees, Politikwissenschaftler Centre for Security

and Intelligence Studies

- Udo van Kampen, Bertelsmann Stiftung

- Dorothea Siems, DIE WELT

- Derek Scally, Irish Times



