Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Sportartikelbranche betonte Analystin Szilvia Bor die gute Nachfrage, hauptsächlich nach wie vor angetrieben von China und der asiatisch-pazifischen Region. Aus Gründen der Bewertung bevorzugt sie Händler wie JD Sports, Asos und Zalando vor den Markenherstellern. Sowohl Adidas als auch Puma erschienen hoch bewertet./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2019 / 04:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

