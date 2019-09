NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Dienstag erholen sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte. Kurz nach Handelsbeginn gewinnt der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent auf 26.315 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich ebenfalls 0,8 Prozent höher. Der Nasdaq-Composite gewinnt 1,0 Prozent.

Zum einen haben schwache Konjunkturdaten am Vortag Erwartungen geschürt, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik lockert. Überdies hat die New Yorker Filiale der Federal Reserve mitgeteilt, dass die Fed ihre Bilanz gegen Ende des Jahres wieder ausweiten könnte. Der Wirtschaftsbericht Beige Book der Federal Reserve, der um 20.00 Uhr MESZ veröffentlicht wird, könnte Aufschluss über das weitere Vorgehen der Notenbank geben, ebenso wie Reden einiger Fed-Vertreter.

Wichtiger noch sind hoffnungsvoll stimmende Nachrichten aus der Politik. So wird die Chefin der Sonderverwaltungszone Hongkong, Carrie Lam, das umstrittene Gesetz zur Auslieferung von Bürgern Hongkongs an die Volksrepublik China formal zurückziehen. Damit könnten die seit Wochen andauernden Unruhen, die der Wirtschaft Hongkongs schwer geschadet haben, beendet werden.

Positiv wird auch die Entwicklung im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens aufgenommen. Premierminister Boris Johnson wird seinen Plan, Ende Oktober ohne Vertrag aus der EU auszutreten, wohl nicht durchsetzen können. Am Dienstagabend erzwangen die Abgeordneten in London, dass das Unterhaus über einen Gesetzentwurf zu einer möglichen Brexit-Verlängerung abstimmen kann.

Vor der Startglocke an der Wall Street wurde die US-Handelsbilanz aus dem Juli veröffentlicht. Das Defizit fiel mit 53,99 Milliarden Dollar etwas größer aus als die von Volkswirten prognostizierten 53,4 Milliarden Dollar.

Pfund setzt Erholung fort - "Sichere Häfen" nicht gefragt

Am Devisenmarkt setzt das britische Pfund in Reaktion auf die jüngsten Nachrichten zum Brexit seine Erholung fort und nähert sich der Marke von 1,22 Dollar, nachdem es am Dienstagvormittag unter 1,20 Dollar gerutscht war. Auch der Euro legt wieder zu und erobert die Marke von 1,10 Dollar zurück. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei etwa 1,1015 Dollar. Mit den zahlreichen Entspannungssignalen aus der Politik sind sogenannte sichere Häfen nicht gefragt. Am Anleihemarkt treiben sinkende Notierungen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 1,49 Prozent nach oben. Der Goldpreis sinkt um 0,1 Prozent auf 1.546 Dollar, nachdem er sich noch am frühen Mittwoch seinem Jahreshoch genähert hatte.

Auch die Ölpreise machen Boden gut. Sie hatten am Dienstag unter dem stärkeren Dollar und Angst vor einem Überangebot gelitten, weil sich Berichten zufolge die Opec-Mitglieder nicht an die vereinbarten Fördermengenbegrenzungen halten. Nun warten die Akteure gespannt auf die Daten zu den Ölvorräten der USA, die der Branchenverband API am späten Mittwoch veröffentlichen wird. Sie könnten einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten geben, die das US-Energieministerium in dieser Woche erst am Donnerstag vorlegen wird, weil am Montag Behörden und Börsen in den USA wegen eines Feiertags geschlossen waren. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI steigt um 2,9 Prozent auf 55,49 Dollar, Brentöl verteuert sich um 2,2 Prozent auf 59,57 Dollar.

Gewinnwarnung belastet Tyson Foods - Navistar-Zahlen überzeugen

Auf der Unternehmensseite steht der Fleischproduzent Tyson Foods mit einer Gewinnwarnung im Blick. Die Aktie fällt um 2,4 Prozent. Sehr gut werden die Drittquartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers Navistar aufgenommen. Die Volkswagen-Beteiligung hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen, was die Aktie um rund 6 Prozent nach oben treibt.

Mit Enttäuschung reagieren die Anleger auf den gesenkten Ausblick der Fluggesellschaft Jetblue, der die Aktie um 4,1 Prozent drückt. United Airlines hat dagegen ihren Ausblick bekräftigt. Die Aktie rückt um 0,7 Prozent vor.

Gut scheint ferner die Entscheidung von Walmart anzukommen, den Verkauf von Schusswaffen einzuschränken, nachdem bei zwei Schießereien in Filialen des Einzelhandelskonzerns jüngst mehrere Menschen getötet wurden. Der Kurs von Walmart steigt um 0,8 Prozent.

Apple erholen sich von dem Rücksetzer des Vortags nunmehr um 1,2 Prozent. Der iPhone-Hersteller will sich am Kapitalmarkt frisches Geld besorgen und dazu Anleihen mit Laufzeiten zwischen drei und 30 Jahren begeben. Das Emissionsvolumen hat das Unternehmen zunächst noch nicht genannt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.315,04 0,75 197,02 12,81 S&P-500 2.928,51 0,77 22,24 16,82 Nasdaq-Comp. 7.952,28 0,99 78,12 19,85 Nasdaq-100 7.687,20 1,02 77,69 21,44 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,45 -0,8 1,46 24,6 5 Jahre 1,35 1,5 1,33 -57,5 7 Jahre 1,42 2,4 1,40 -82,3 10 Jahre 1,49 2,9 1,46 -95,5 30 Jahre 1,99 3,5 1,95 -108,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Di, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1014 +0,38% 1,0974 1,0961 -3,9% EUR/JPY 117,07 +0,72% 116,49 115,95 -6,9% EUR/CHF 1,0844 +0,12% 1,0842 1,0821 -3,7% EUR/GBP 0,9037 -0,45% 0,9067 0,9067 +0,4% USD/JPY 106,27 +0,31% 106,15 105,79 -3,1% GBP/USD 1,2189 +0,84% 1,2107 1,2088 -4,5% USD/CNY 7,1524 -0,37% 7,1664 7,1792 +4,0% Bitcoin BTC/USD 10.403,50 -2,77% 10.582,00 10.637,25 +179,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,49 53,94 +2,9% 1,55 +15,5% Brent/ICE 59,57 58,26 +2,2% 1,31 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.545,80 1.548,00 -0,1% -2,21 +20,5% Silber (Spot) 19,39 19,26 +0,7% +0,13 +25,1% Platin (Spot) 982,75 957,75 +2,6% +25,00 +23,4% Kupfer-Future 2,56 2,51 +1,9% +0,05 -3,2% ===

