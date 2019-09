Ihre frühen Gewinne konnten die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero am Mittwoch trotz einer erhöhten Umsatzprognose nicht halten. Waren die Papiere noch kurz nach Handelsbeginn um mehr als sieben Prozent auf den höchsten Stand seit Ende August 2018 gesprungen, drifteten sie über den Tag in einem insgesamt stabilen Markt die Verlustzone ab. Am Nachmittag fanden sie sich mit einem Minus von 0,92 Prozent auf den hinteren Rängen im MDax für mittelgroße Werte wieder.

Delivery Hero wird wegen steigender Bestellungen und neuer Kunden ein wenig zuversichtlicher für die Erlöse in diesem Jahr. Im ersten Halbjahr hatte das Unternehmen den Umsatz im Jahresvergleich verdoppelt. Den größten Anteil machte dabei die Region Naher Osten und Nordafrika aus. Diese gilt als Wachstumstreiber für den Essenslieferanten.

Für den UBS-Analysten Hubert Jeaneau könnte die erwartete operative Gewinnentwicklung in diesem Bereich den Anlegern aber Sorgen bereiten. Bereits im zweiten Quartal seien die Verluste hier deutlich höher ausgefallen als von der Großbank erwartet. Einem anderen Händler zufolge haben einige Analysten zudem bereits mit einer Prognoseerhöhung gerechnet, so dass sich die Markterwartungen nicht großartig ändern dürften.

Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Plus der Papiere auf fast 39 Prozent. Der MDax schaffte in diesem Zeitraum einen Gewinn von knapp 20 Prozent.

Auch seit ihrem Börsengang Ende Juni 2017 haben die Papiere von Delivery Hero letztlich deutlich an Wert gewonnen. Hatte der Ausgabepreis noch bei 25,50 Euro je Aktie gelegen, stiegen die Papiere bis Juli 2018 auf über 52 Euro. Bis Ende des allgemein schwachen Börsenjahres 2018 waren die Anteilsscheine dann auf 32,50 Euro zurückgekommen, bevor sie sich wieder deutlich erholt haben./kro/fba

ISIN DE000A2E4K43

AXC0246 2019-09-04/16:17