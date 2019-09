BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat den britischen Premierminister Boris Johnson vor der Abstimmung im Unterhaus über einen Brexit-Aufschub hart kritisiert und ein Parlamentsvotum zu Gunsten eines Aufschubes verlangt. "Es ist nur zu hoffen, dass das britische Parlament Premier Johnson heute in die Parade fährt und seinen Chaos-Brexit-Kurs durchkreuzt", sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Achim Post. "Ein No-Deal-Brexit wäre ein gigantisches Wohlstandsvernichtungsprogramm zuallererst für Großbritannien", warnte er. Zugleich gehe es bei der Abstimmung aber auch um die Selbstbehauptung des britischen Parlamentarismus gegenüber einem "beispiellosen anti-parlamentarischen Coup" des Premierministers.

Die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD), warnte vor einer Gefährdung der Demokratie. "Das Schlimme ist, dass Boris Johnson eine sehr egoistische Strategie verfolgt, die am Ende nicht den Interessen seines Landes dient", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Johnson vergrößere das Chaos. "Und dass er versucht, in der ältesten parlamentarischen Demokratie die Rechte des Parlaments einzuschränken, ist nochmal eine neue Stufe." Barley forderte ein weiteres Referendum, und zwar "eines, das eine andere Frage stellt als das erste".

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuvor bei einer Pressekonferenz in Berlin keine Bewertung der Entwicklungen im britischen Unterhaus abgeben wollen und betont, eine mögliche Fristverlängerung müsse von London bei der EU beantragt werden. Er wolle "die parlamentarischen Vorgänge in Großbritannien auch weiterhin nicht kommentieren". Das britische Unterhaus will darüber abstimmen, ob der für den 31. Oktober geplante Brexit um drei Monate verschoben werden soll. Johnson will im Fall eines entsprechenden Beschlusses Neuwahlen beantragen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2019 10:20 ET (14:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.