Pully (ots) - Schon im zweiten Jahr hintereinander wurde VTX zum besten schweizweit tätigen Internet- und Festnetzanbieter für Unternehmen gekürt.



Gerade sind die Ergebnisse des alljährlichen Bilanz Telekom Rating erschienen. VTX ist sehr glücklich und stolz, seinen Titel als bester schweizweit tätiger Internet- und Festnetzanbieter verteidigen zu können und das nun schon im zweiten Jahr in Folge: In der Kategorie «Internet Service Provider & Corporate Network» belegt VTX Rang 2 und erreicht Platz 3 in der Kategorie «Festnetztelefonie» vor den grossen Schweizer Anbietern auf dem Markt.



Der Telekomanbieter verbesserte sich im Ranking «Internet Service Provider & Corporate Network» sogar noch um einen Platz und bekam beste Noten für die Kriterien Flexibilität (4,9) und Support (4,9). Yves Pitton, CEO von VTX, erläutert: «Wir wissen, dass KMU viel Wert auf flexible Angebote legen. Das gilt auch für den Support und die gebotene Qualität. Und genau hierauf legen wir unser ganz besonderes Augenmerk. VTX definiert sich als Architekt von Telekomlösungen für seine Kunden. Schon immer haben wir zusammen mit unseren Kunden Dienste und Dienstleistungen ausarbeiten wollen, die optimal zu ihnen passen, ihren Erwartungen entsprechen und die sie wirklich benötigen».



In der Kategorie «Festnetztelefonie» zeichnet sich VTX als bester nationaler Anbieter aus und sichert sich den 3. Platz im Ranking. «Auch hier wurden die Qualität des Supports und die Flexibilität von VTX besonders hervorgehoben. Diese Umfrageergebnisse zeigen die Zufriedenheit der Schweizer KMU mit VTX und ihr Vertrauen zu unserem Unternehmen. Wir freuen uns wirklich sehr darüber und werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, um ihre Erwartungen zu erfüllen!» so das Fazit von Yves Pitton.



Kontakt:



VTX Telecom SA - Av. de Lavaux 101 - 1009 Pully - www.vtx.ch

Daniel Hux, Chief Commercial Officer - Tel. 044 437 86 35 -

Mobile: 079 209 62 08 - E-Mail: daniel.hux at vtx-telecom.ch



Original-Content von: VTX Services SA, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/nr/100009535